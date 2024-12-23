Есть один человек, которого Путин боится до дрожи в коленях: кто вызывает ужас у диктатора

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Ткачик Олеся
После атаки на Татарстан кремлевский диктатор Владимир Путин лично прокомментировал удары беспилотников и заявил, что ответ будет в разы сильнее. При этом политолог Вадим Денисенко обратил внимание на то, что в последнее время Путин регулярно реагирует на все подобные обстрелы, хотя год назад, когда обстреливали ту же Казань, он молчал.
Владимир Путин
Не исключено, считает Денисенко, что это тот момент, когда хвост виляет собакой и загоняет Путина в ситуацию, когда он не сможет вырваться из ловушек. По его словам, первый раз за эту войну это произошло тогда, когда диктатор провозгласил четыре области аннексированными. Как говорит эксперт, Путин надеялся, что Запад побоится давать оружие для войны против "российских территорий".
Денисенко считает, что по состоянию на сегодняшний день окружение кремлевского диктатора удачно играет на его амбициях и страхах и подталкивает его к мнению, что США согласится на все его условия, потому что новоизбранному президенту Дональду Трампу просто некуда будет деться.
По его мнению, Путин ведет себя так, как ребенок перед кабинетом стоматолога – ужасно боится, но старается не притворяться. То же и с Трамоп, добавляет эксперт, Путин его очень боится, но пытается всех убедить, что это не так.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин пригрозил украинцам масштабными разрушениями.
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