Есть один человек, которого Путин боится до дрожи в коленях: кто вызывает ужас у диктатора

После атаки на Татарстан кремлевский диктатор Владимир Путин лично прокомментировал удары беспилотников и заявил, что ответ будет в разы сильнее. При этом политолог Вадим Денисенко обратил внимание на то, что в последнее время Путин регулярно реагирует на все подобные обстрелы, хотя год назад, когда обстреливали ту же Казань, он молчал.

Владимир Путин

"Мне кажется, во-первых, он сейчас сам себя накручивает в собственной правоте (что он отказывается от переговоров и пугает мир Орешником). Это такое поднятие ставок в его собственной голове; во-вторых, его окружение, выталкивающее его "на фронт" (когда он озвучивает то, что раньше озвучивали медведе и владение). Зачем это делает окружение? Очевидно, что Путин, в их понимании, стал более ручным. Загнанный в угол, он вынужден будет опираться исключительно на старую гвардию, которая сможет сыграть свою лебединую песню", — считает политолог.

Не исключено, считает Денисенко, что это тот момент, когда хвост виляет собакой и загоняет Путина в ситуацию, когда он не сможет вырваться из ловушек. По его словам, первый раз за эту войну это произошло тогда, когда диктатор провозгласил четыре области аннексированными. Как говорит эксперт, Путин надеялся, что Запад побоится давать оружие для войны против "российских территорий".

Денисенко считает, что по состоянию на сегодняшний день окружение кремлевского диктатора удачно играет на его амбициях и страхах и подталкивает его к мнению, что США согласится на все его условия, потому что новоизбранному президенту Дональду Трампу просто некуда будет деться.

"Путин одновременно боится Трампа, но в то же время и пробует самому себе (с помощью своего окружения) доказать, что Трамп может оказаться таким же слабаком, как и уплывший после урагана Катрина Буш, как и Обама с его перезагрузкой отношений с РФ и, конечно же, как и Байден. При этом он все еще опасается Трампа. Но, похоже, его окружение, требующее войны, зная, что Путин хочет этой войны, уверяет его, что не надо бояться. Трамп никуда не денется, согласится на все российские условия", – говорит политолог.

По его мнению, Путин ведет себя так, как ребенок перед кабинетом стоматолога – ужасно боится, но старается не притворяться. То же и с Трамоп, добавляет эксперт, Путин его очень боится, но пытается всех убедить, что это не так.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин пригрозил украинцам масштабными разрушениями.



