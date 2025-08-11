Грузия резко нарастила экспорт картофеля и стала ключевым поставщиком для России и Беларуси, столкнувшихся в этом году с беспрецедентным дефицитом из-за неблагоприятной погоды и санкционного давления. Благодаря Грузии, Беларусь и Россия были спасены от "картофельного голода".

Грузия спасла Россию и Белоруссию от дефицита картофеля. Фото из откинутых источников

По данным белорусской и российской статистики, за первое полугодие 2025 года Грузия отправила в Беларусь почти 3,1 тыс. тонн картофеля на сумму около 1,3 млн. долларов. Однако основным рынком сбыта для грузин оставалась Россия, куда было отправлено 50,35 тыс. тонн стоимостью свыше 20,5 млн. долларов, что составляет 64,3% от общего экспорта картофеля. В целом поставка картофеля из Грузии в эти две страны выросла в 30 раз по сравнению с прошлым годом.

Дефицит картофеля в РФ и РБ стал следствием худшего за десятилетия урожая в Беларуси, который составил 3,12 млн. тонн, а также проблемами с агропроизводством в России. В мае 2025 года цены на картофель в России подскочили на 166,5%, а в оптовой торговле выросли на 285%.

"Картофеля не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Лукашенко, он говорит: "Ну и у нас уже все продали в Россию"", — признался Путин.

Лукашенко также неожиданно призвал белорусов меньше есть картошку.

"Если мы будем есть картошку, как пишем в TikTok, то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченный, пюре", — заявил Лукашенко.

Таким образом, Грузия перекрыла дефицит картофеля в Беларуси и РФ и спасла обе страны от "картофельного голода".

