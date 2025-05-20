Эти 6 семей из окружения Путина сделают все, чтобы война продолжалась: причины

Агентство Bloomberg сообщило о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин болен пожилым наступлением и считает, что именно этим летом ему удастся совершить прорывы, хотя военные аналитики не понимают, на чем базируется этот оптимизм.

Россия

Впрочем, как говорит политолог Вадим Денисенко, западные аналитики не замечают еще три веские причины, почему Путин хочет продолжения войны.

По его словам, режим Путина опирается на проактивное меньшинство (до трети населения), желающее полного уничтожения Украины. Именно поэтому, говорит эксперт, остановка войны может привести к тому, что большинство этих людей перейдет в реальную оппозицию. Что с этим делать, добавляет эксперт, пока Кремль не понимает.

При этом Денисенко добавляет, что внутриполитический блок Кремля только приступает к формированию системы, в которой возвращающиеся с фронта ветераны будут контролировать не только ФСБ и МВД, но и сами ветераны. В частности, осенью пройдет единый день голосования, где будет апробирована идея "каждый десятый депутат будет ветераном". Затем эту систему нужно будет "апробировать и дотачивать". Ранее, чем к началу весны 2026 года Кириенко и ко, вряд ли скажут, что они готовы к возвращению людей. И это лишь один аспект подготовки к возвращению в мир, добавил политолог.

Кроме того, Денисенко обращает внимание на то, что в России развернулась крупнейшая в истории кампания по национализации и реприватизации. По его словам, главных бенефициаров – 6 (Чемезов, Кириенко, Ковальчуки, Ротенберги, Сечин, Патрушев), еще примерно 10 семей есть во втором эшелоне всей этой истории. Остановка войны означает как минимум замедление национализации. Политолог убежден, что эти люди из ближайшего круга Путина делают все, чтобы у войны не было шансов на остановку.

При этом эксперт добавил, что следующее переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где враг пошел в наступление на фронте.



