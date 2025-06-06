Эти детали на компьютере Путина привлекли внимание

Фото из рабочего кабинета российского диктатора Владимира Путина разоблачило удивительную техническую деталь. На его мониторе устарелая операционная система Windows XP. Несмотря на призывы Путина о цифровом суверенитете и импортозамещении, диктатор продолжает пользоваться технологиями начала 2000-х.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В конце апреля 2025 года на сайте Kremlin.ru появилось фото из кабинета Путина, где он проводил встречу с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Хотя на нем изображен привычный рабочий стол компьютера, технические эксперты с "ЧТД" заметили, что на мониторе работает Windows XP. Похожие изображения появлялись и в предыдущие годы, что свидетельствует о том, что Путин до сих пор не перешел на современное ПО.

Windows XP – это одна из самых успешных ОС Microsoft начала 2000-х. Но ее официальная поддержка прекратилась в 2014 году, а последнее обновление безопасности вышло еще в 2019 году. Таким образом, операционная система не обновляется, уязвима к современным киберугрозам, она не поддерживает новые сервисы и загружает сайты гораздо медленнее.





Путин использует Windows XP

Как сообщают некоторые российские медиа, Windows XP – это последняя версия ОС, сертифицированная ФСБ для работы с секретными документами. Новые версии Windows, в частности Windows 10, формально используются в российских госучреждениях, но на них не позволяют работать с документами с грифом "совершенно секретно".

На рабочем столе Путина время от времени меняются иконки, что может свидетельствовать о том, что глава Кремля пользуется компьютером. Однако неизвестно, есть ли у него доступ к интернету.

Также специалисты считают, что у Путина есть телефон, однако это не смартфон и он не пользуется интернетом. Кроме того, Путин заставил свое ближайшее окружение использовать пишущие машинки, чтобы усилить защиту от киберопасностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заметили странные вещи на записи обращения российского диктатора Путина.

Также "Комментарии" писали, что Путин обратился к Европе с неожиданным призывом.