logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Это большой провал Путина: сколько россиян считают войну против Украины большим достижением
commentss НОВОСТИ Все новости

Это большой провал Путина: сколько россиян считают войну против Украины большим достижением

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян не видят значительных достижений страны за последние 15 лет правления Путина.

2 сентября 2025, 12:05 comments1208
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Большинство россиян затруднились назвать значительных достижений России за последние три президентских срока Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Это большой провал Путина: сколько россиян считают войну против Украины большим достижением

Россияне. Фото из открытых источников

По результатам исследования только 42% опрошенных россиян смогли назвать конкретные успехи РФ. 51% респондентов признались, что им сложно ответить на вопрос, а 7% заявили, что вообще не видят никаких поводов для гордости.

Среди "достижений" России во главе с Путиным, 6% упоминали аннексию Крыма, а еще 3% войну против Украины и незаконное присоединение временно оккупированных территорий. Другими достижениями жители РФ назвали развитие промышленности и импортозамещение – 8%; производство оружия и усиление армии – 8%; успехи в науке – 7% и медицине – 5%.

Еще 3% респондентов назвали внешнюю политику страны, благодаря которой "Россию начали бояться". Однако повышение уровня жизни в достижениях указали всего 2% россиян.

Несмотря на отсутствие конкретных примеров, 61% россиян заявили, что за последний год стали больше гордиться Россией. Основными причинами этого называют "богатства и достижения страны" — 49%. Среди факторов, вызывающих гордость у россиян считаются, осознание, что Россия великая держава — 13%, сильная армия — 8% большая территория и природные ресурсы — 6%. У 39% россиян вызывает гордость народ и его качества.

В то же время, почти половина граждан РФ недовольны уровнем жизни. 48% россиян признали, что их благополучие оставляет желать лучшего и только 40% готовы гордиться качеством жизни в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал свои "причины" войны. Появилась реакция Украины.

Также "Комментарии" писали, что в РФ угрожают новой войной совместно с Ираном.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/u-rossiiskikh-sobstvennaja-gordost
Теги:

Новости

Все новости