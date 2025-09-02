Это большой провал Путина: сколько россиян считают войну против Украины большим достижением

Большинство россиян затруднились назвать значительных достижений России за последние три президентских срока Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне. Фото из открытых источников

По результатам исследования только 42% опрошенных россиян смогли назвать конкретные успехи РФ. 51% респондентов признались, что им сложно ответить на вопрос, а 7% заявили, что вообще не видят никаких поводов для гордости.

Среди "достижений" России во главе с Путиным, 6% упоминали аннексию Крыма, а еще 3% войну против Украины и незаконное присоединение временно оккупированных территорий. Другими достижениями жители РФ назвали развитие промышленности и импортозамещение – 8%; производство оружия и усиление армии – 8%; успехи в науке – 7% и медицине – 5%.

Еще 3% респондентов назвали внешнюю политику страны, благодаря которой "Россию начали бояться". Однако повышение уровня жизни в достижениях указали всего 2% россиян.

Несмотря на отсутствие конкретных примеров, 61% россиян заявили, что за последний год стали больше гордиться Россией. Основными причинами этого называют "богатства и достижения страны" — 49%. Среди факторов, вызывающих гордость у россиян считаются, осознание, что Россия великая держава — 13%, сильная армия — 8% большая территория и природные ресурсы — 6%. У 39% россиян вызывает гордость народ и его качества.

В то же время, почти половина граждан РФ недовольны уровнем жизни. 48% россиян признали, что их благополучие оставляет желать лучшего и только 40% готовы гордиться качеством жизни в стране.

