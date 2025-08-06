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Это была кратчайшая встреча Путина и Виткоффа: детали

Путин провел в компании Виткоффа немного меньше врмени, чем в предыдущих встречах.

6 августа 2025, 15:42
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Автор:
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Slava Kot

Встреча спецпредставителя президента США Стивена Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным стала самой короткой из всех пяти их переговоров в этом году. Она длилась примерно 2 часа 50 минут, что меньше предыдущих встреч, продолжительность которых достигала трех или даже более четырех часов.

Это была кратчайшая встреча Путина и Виткоффа: детали

Встреча Виткоффа и Путина. Фото из открытых источников

6 августа в Москве состоялась пятая встреча Стива Виткоффа и Владимира Путина. Пресс-служба Кремля сообщила о начале переговоров со спецпредставителем Трампа в 11:50 мск, а уже в 14:40 российские СМИ распространили первые сообщения об их завершении.

Таким образом, общая продолжительность переговоров составляла менее трех часов. Предыдущие визиты спецпредставителя США в Москву и переговоры с Путиным были длиннее:

  • — 11 февраля – три часа продолжалась встреча в Кремле
  • — 13 марта – продолжительность встречи в Москве не сообщалась
  • — 11 апреля – около 4,5 часа продолжалась встреча в Санкт-Петербурге
  • — 25 апреля – три часа была встреча в Москве

Встреча Виткоффа и Путина прошла за два дня до истечения срока ультиматума, который президент США Дональд Трамп поставил Путину. До 8 августа Россия и Украина должны договориться о прекращении огня, в противном случае Вашингтон пообещал новую волну санкций, в том числе вторичные ограничения для стран, покупающих российскую нефть, включая Индию и Китай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о "готовности" Путина встретиться с Зеленским. Что за этим стоит.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников рассказал о самом сложном выборе, который придется сделать президенту США Дональду Трампу по окончании его дедлайна для Путина.



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