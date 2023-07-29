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Это имеет принципиальное значение: Путин рассказал, с чем РФ по Украине никогда не согласится

Владимир Путин заявил, что "нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидерами стран Африки заявил, что "нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "РБК".

Это имеет принципиальное значение: Путин рассказал, с чем РФ по Украине никогда не согласится

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор также завил, что Россия якобы готова искать пути мирного урегулирования войны и никогда не отказывалась от переговоров.


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По словам Владимира Путина, "подход африканской миссии по Украине перекликается с китайским мирным планом".

Отметим, ранее подобные заявления российского диктатора в Офисе президента Украины назвали "переговорным нытьем", которое не имеет ничего общего с реальными намерениями страны-агрессора. Украина не считает возможным проводить переговоры с Россией, пока российские войска продолжают находиться на территории украинского государства, а также, пока страна-агрессор не признает совершенные военные преступления. Такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также Михаил Подоляк напомнил об основных требованиях, которые должна выполнить Россия, прежде чем реально начинать разговор о возможности переговоров о прекращении войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем оказался "мир по-африкански" – кто выиграл от визитов африканских лидеров в Украину и РФ. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало – в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Почему за миром по-африкански стоит Китай – как реагировать Украине.




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Источник: https://t.me/rbc_news/79059
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