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"Это не позерство": Орбан призвал всерьез отнестись к ядерному шантажу Путина

Венгерский премьер призвал не игнорировать угрозы российского диктатора

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Угрозу России нанести новые удары с применением нового оружия следует воспринимать серьезно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Это не позерство": Орбан призвал всерьез отнестись к ядерному шантажу Путина

Орбан прокомментировал угрозы Путина. Фото из открытых источников

Россия базирует свою политику и свое место в мире на военной силе. Если они что-то говорят на этот счет, это следует воспринимать как чистую монету", — сказал Виктор Орбан.

По словам венгерского премьера, смена ядерной доктрины России – это не просто позерство.

"Поэтому я просто хочу сказать, что когда россияне меняют правила использования своей ядерной силы – это не трюк. Правила были изменены. Россияне будут действовать", – добавил Виктор Орбан.

Как известно, Владимир Путин подтвердил применение новой гиперзвуковой ракеты по Украине в ответ на использование украинской армией нового оружия США и Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов. По словам военного, наступление россиян провалилось, а враг понес потери техники и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона. Две МТ-ЛБ и одну БМП украинские воины сожгли. 4 из 20 россиян добежали до украинских позиций и были уничтожены нашей пехотой. Остальные оккупанты уничтожены сбросами", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию — вот ответ на вопрос, чем должны заниматься гражданские граждане.



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Источник: https://www.svoboda.org/
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