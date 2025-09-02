Это происходит третий месяц подряд: какая проблема усугубляется в РФ

В августе российская промышленность снова показала минус. Даже незначительный рост индекса деловой активности (PMI) не спас от падения, которое продолжается уже три месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Производство в России. Фото: из открытых источников

Российский промышленный сектор фиксирует сокращение третий месяц подряд. В августе индекс PMI поднялся до 48,7 против 47 в июле, но все равно остался ниже отметки 50. Это означает, что падение в отрасли продолжается.

Основными факторами аналитики называют слабый внутренний спрос, снижение экспортных заказов и финансовые трудности клиентов.

Важно, что в августе экспортные контракты сократились в пятый раз за последние полгода, что указывает на потерю конкурентных позиций российских производителей на глобальных рынках.

Несмотря на отдельные заявления бизнеса об "оптимизме", ключевые проблемы российской экономики не исчезают. Это сырьевая зависимость, огромные расходы на войну и снижение покупательной способности.

"Это указывает на дальнейшую стагнацию промышленности и ограниченные возможности для роста", — отмечают в ЦПД.

