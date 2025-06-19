Это просто не укладывается в голову: Путин сделал новые безумные заявления о войне против Украины

Президент России Владимир Путин снова сделал ряд манипулятивных заявлений по поводу войны, которую Россия ведет против Украины.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как передает российское государственное агентство ТАСС, в ходе Петербургского международного экономического форума Путин провел встречу с представителями зарубежных СМИ.

Он заявил, что необходимо не просто "урегулировать конфликт", а найти такое решение, которое будет долговременным.

Путин также попытался оправдать длительную оккупацию частей территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" якобы имели законные основания для отделения, при этом он сослался на пример Косово. Что касается Крыма, Путин сказал, что дело не в "аннексии", а в том, что Запад якобы поддержал "государственный переворот" в Киеве в 2014 году.

Говоря о возможности переговоров, глава России отметил, что делегации могут встретиться после 22 июня и, по его словам, российская переговорная группа остается на связи с украинской стороной.

Кроме того, по словам российских СМИ, Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших военных.

Также президент России не исключил вероятность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но указал, что это может произойти только на завершающей стадии переговоров для подписания окончательных договоренностей.

При этом Путин снова повторил заявление о якобы "государственном перевороте" в Киеве – тезисах, которые российские официальные лица и медиа активно продвигают еще с 2014 года.

"Российская сторона считает принципиальным моментом, кто именно будет подписывать от имени Украины документы по урегулированию, – сказал Путин. – Их должна утвердить легитимная украинская власть, иначе эти документы не будут иметь никакой юридической силы", – процитировали Путина в ТАСС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал предложение Мерцу и заговорил о Taurus. Путин заявил, что готов к контактам с канцлером ФРГ Мерцем, ведь это якобы "европейцы прекратили контакты с Россией, они пусть и восстанавливают". Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума.

Путин считает, что посредником в урегулировании конфликта должно выступать только государство, не участвующее в противостоянии. По его убеждению, Германия пока не отвечает критерию нейтральности. "Когда мы видим на поле боя немецкие танки "Леопарды", а сейчас мы смотрим на то, что Германия размышляет поставлять Таурусы".