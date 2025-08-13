Это Путину не понравится: что ждет главу Кремля на встрече с Трампом

15 августа на Аляске состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако пока глава Кремля считает, что это будет встреча равных, у американского президента другая позиция. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отмечает, что Россия пытается сделать вид, что только встреча Путина и Трампа может решить войну в Украине. Однако российский диктатор может разочароваться от саммита на Аляске с президентом США. По мнению Коваленко, эта встреча для США является попыткой получить Арктику, в то время как Россию они видят как сырьевой придаток.

"россияне пытаются сделать вид, что только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Пытаются притворяться, что других позиций не существует. Впрочем, их ждет разочарование и несовпадение ожиданий. Трамп не видит россию равной. И цель США — разговор об Арктике и России в качестве сырьевого придатка", — отмечает Коваленко.

Глава ЦПД объясняет, что европейский и украинский вопрос США обсуждают с представителями Брюсселя и Киева, поэтому Путина на встрече с Трампом может ожидать неожиданная реальность.

"О Европе и Украине США говорят с Европой и Украиной. Реальность, которая ждет путина, ему снова не понравится", — добавил Коваленко.

