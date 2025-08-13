logo

Это Путину не понравится: что ждет главу Кремля на встрече с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Это Путину не понравится: что ждет главу Кремля на встрече с Трампом

Встреча Трампа и Путина может стать большим разочарованием для Кремля.

13 августа 2025, 11:02
Автор:
Slava Kot

15 августа на Аляске состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако пока глава Кремля считает, что это будет встреча равных, у американского президента другая позиция. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Это Путину не понравится: что ждет главу Кремля на встрече с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отмечает, что Россия пытается сделать вид, что только встреча Путина и Трампа может решить войну в Украине. Однако российский диктатор может разочароваться от саммита на Аляске с президентом США. По мнению Коваленко, эта встреча для США является попыткой получить Арктику, в то время как Россию они видят как сырьевой придаток.

"россияне пытаются сделать вид, что только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Пытаются притворяться, что других позиций не существует. Впрочем, их ждет разочарование и несовпадение ожиданий. Трамп не видит россию равной. И цель США — разговор об Арктике и России в качестве сырьевого придатка", — отмечает Коваленко.

Глава ЦПД объясняет, что европейский и украинский вопрос США обсуждают с представителями Брюсселя и Киева, поэтому Путина на встрече с Трампом может ожидать неожиданная реальность.

"О Европе и Украине США говорят с Европой и Украиной. Реальность, которая ждет путина, ему снова не понравится", — добавил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский срочно вылетел из Украины для разговора с Трампом.

Также "Комментарии" писали, что американские бомбардировщики приблизились к границе России на фоне встречи Трампа и Путина.



