Это страны, которые могут стать следующими жертвами Путина

Британский эксперт Майкл Кларк назвал пять стран, которым грозит российское влияние или агрессия. В список попали Молдова, Грузия, Белоруссия, Армения и Азербайджан.

21 августа 2025, 17:40
Автор:
Slava Kot

Война России против Украины изменила представление о безопасности в Европе и постсоветском пространстве. Однако, несмотря на большие потери и санкции, западные аналитики считают, что Кремль может не остановиться на достигнутом. Британский эксперт по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк назвал пять стран, наиболее рискующих стать следующими жертвами российской агрессии.

Это страны, которые могут стать следующими жертвами Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Майкл Кларк в интервью Sky News заявил, что наиболее уязвимой страной считается Молдова, на территории которой расположено непризнанное образование Приднестровской Молдавской Республики.

"Многие русскоязычные и националисты там – это семьи бывших российских офицеров, которые базировались в регионе", — объясняет Кларк.

По словам эксперта, Россия оказывает постоянное давление на Кишинев, а в случае, если бы российские войска продвинулись к Одессе, вероятность захвата Молдовы была бы очень высока.

Еще одно государство, которое Кларк считает уязвимым для российской агрессии – это Грузия. Москва уже оказывает влияние в стране после войны 2008 года, а нынешнее правительство "ведет себя как клиент Кремля".

"Они выжимают жизнь из демократической оппозиции, используя все московские методы", – отмечает Кларк.

Аналитик прогнозирует, что Грузия может постепенно возвратиться к полной зависимости от России.

По мнению Кларка, Путин также "очень хотел бы" восстановить контроль над Арменией и Азербайджаном. Обе страны исторически были тесно связаны с Москвой, и хотя они стремятся к балансу, российское влияние остается значительным.

Еще одна страна в списке британского эксперта на захват Путиным — это Беларусь. По словам Кларка, она уже фактически потеряла значительную часть своего суверенитета.

"У Лукашенко нет выбора в этом вопросе. Беларусь конституционно и юридически втягивается обратно в состав Российской Федерации", – говорит Кларк.

Таким образом, российское влияние или военная агрессия больше всего угрожает Молдове, Армении, Грузии, Азербайджану и Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе назвали две причины, почему Трамп боится Путина. По словам Кларка у Кремля может быть компромат на президента США больше, чем "проститутки в московских гостиницах".

Также "Комментарии" писали, что эксперт по языку тела объяснила "тонкий сигнал" Трампа во время встречи с Путиным.



