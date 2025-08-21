Это страны, которые могут стать следующими жертвами Путина

Война России против Украины изменила представление о безопасности в Европе и постсоветском пространстве. Однако, несмотря на большие потери и санкции, западные аналитики считают, что Кремль может не остановиться на достигнутом. Британский эксперт по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк назвал пять стран, наиболее рискующих стать следующими жертвами российской агрессии.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Майкл Кларк в интервью Sky News заявил, что наиболее уязвимой страной считается Молдова, на территории которой расположено непризнанное образование Приднестровской Молдавской Республики.

"Многие русскоязычные и националисты там – это семьи бывших российских офицеров, которые базировались в регионе", — объясняет Кларк.

По словам эксперта, Россия оказывает постоянное давление на Кишинев, а в случае, если бы российские войска продвинулись к Одессе, вероятность захвата Молдовы была бы очень высока.

Еще одно государство, которое Кларк считает уязвимым для российской агрессии – это Грузия. Москва уже оказывает влияние в стране после войны 2008 года, а нынешнее правительство "ведет себя как клиент Кремля".

"Они выжимают жизнь из демократической оппозиции, используя все московские методы", – отмечает Кларк.

Аналитик прогнозирует, что Грузия может постепенно возвратиться к полной зависимости от России.

По мнению Кларка, Путин также "очень хотел бы" восстановить контроль над Арменией и Азербайджаном. Обе страны исторически были тесно связаны с Москвой, и хотя они стремятся к балансу, российское влияние остается значительным.

Еще одна страна в списке британского эксперта на захват Путиным — это Беларусь. По словам Кларка, она уже фактически потеряла значительную часть своего суверенитета.

"У Лукашенко нет выбора в этом вопросе. Беларусь конституционно и юридически втягивается обратно в состав Российской Федерации", – говорит Кларк.

Таким образом, российское влияние или военная агрессия больше всего угрожает Молдове, Армении, Грузии, Азербайджану и Беларуси.

