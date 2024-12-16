Если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере. Запад доводит Россию до красного предела. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление российский диктатор сделал во время выступления на коллегии Минобороны РФ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Уже традиционно хозяин Кремля упомянул об "Орешнике", который в ближайшее время должен быть запущен в серийное производство.

Также Путин заявил, что на Западе считают себя представителями Господа на Земле, хотя сами Господу не верят.

Российский диктатор также подчеркнул, что США пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия планирует на кого-то нападать.

Читайте на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на информацию, которая обсуждается европейскими лидерами о возможности отправить западных миротворцев в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал миротворческую миссию в Украине. По его словам, отправку такого рода войск пока не нужно обсуждать.

"Говорить о миротворцах в Украине преждевременно", — сказал Песков.

Также спикер Кремля заявил, что Россия продолжает войну против Украины и о мирных переговорах речь не идет. По его словам, переговоры с Украиной возможны только на условиях Москвы.

Также "Комментарии" сообщали – Владимир Путин не поедет на саммит стран G20, который состоится в Йоханнесбурге в конце 2025 года. Как пояснили в ЮАР, основной причиной стал ордер на арест Путина, который был издан в Международном уголовном суде из-за последствий войны России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



