Президент России Владимир Путин заявил, что против так называемого "русского мира" ведется война. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Во время встречи с федеральными и региональными чиновниками Путин подчеркнул, что "русской мере" объявлена война. "Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русской степени объявлена война. Так оно и есть", — заявил он на заседании Госсовета, посвященном вопросам поддержки семей в России.

Реакция российских пользователей в социальных сетях была бурной. Многие из них выражали агрессивные призывы к Украине и Западу, требуя радикальных действий. Часть комментариев содержала угрозы и демонстрацию агрессивной риторики: "Стереть с лица Земли Украину и Запад", "Время изменять статус СВО", "Настал момент для ядерного удара", "Неужели Путин проснулся?", "Россию не победить, а НАТО и США подавляются".

Такие высказывания лишь подтверждают характер настроений среди сторонников агрессивной политики России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уверен в поражении Украины . Российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия побеждает и переживет решительность Киева и Запада. Позиция РФ может измениться только в том случае, если западные страны продолжат поддерживать Украину и добиваться проигрыша РФ в войне.

В отчете предполагается, что диктатор вряд ли согласится на меньшую сделку, если Вооруженные силы Украины не нанесут России других существенных поражений на поле боя и не продемонстрируют ему, что он не может победить силовым путем. В ISW напомнили, что во время "Прямой линии" 19 декабря Путин заявил о самой высокой в мире боеспособности России и что российская оборонно-промышленная база производит все необходимое для российской армии. Он утверждал, что ситуация на поле боя существенно меняется в пользу и что его войска продвигаются по всей линии фронта.

