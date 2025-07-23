Доходы России от экспорта нефти и газа в июле этого года сократятся примерно на 37% по сравнению с прошлым годом и составят около 680 млрд рублей (8,66 млрд долларов). Это повлияло на падение мировых цен на нефть и укрепление российского рубля. По данным Reuters, доходы от продажи нефтегазовой продукции являются ключевым источником финансирования Кремля, составляя около 25% всех доходов федерального бюджета России.

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Такое значительное сокращение поступлений особенно болезненно для Москвы, которая с начала полномасштабного вторжения в Украину существенно увеличила военные и оборонные расходы.

Аналитики Reuters сообщают, что средняя цена на российскую нефть в рублях осталась ниже показателя, заложенного в федеральном бюджете на 2025 год. В общем, доходы России от продажи нефти и газа за первые семь месяцев 2025 года могут упасть примерно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив около 5,4 триллиона рублей.

Ранее Министерство финансов РФ планировало получить от продажи энергоресурсов почти 10,94 триллиона рублей в год, но из-за падения цен прогноз был снижен до 8,32 триллиона рублей. Для сравнения, в 2024 году эти доходы составляли 11,13 триллиона рублей.

На фоне снижения цен на нефть и значительных военных расходов, финансирующий войну Национальный фонд благосостояния РФ может иссякнуть уже к 2026 году.

В июне поступления от нефтегазового сектора упали примерно на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а за первые шесть месяцев 2025 года сокращение составило около 17%, или 4,73 триллиона рублей.

На фоне этих экономических вызовов российский диктатор Владимир Путин заявил о планах снизить военные расходы в последующие три года.

По данным Минфина России, бюджетный дефицит за первое полугодие 2025 года составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает аналогичный показатель 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" писал , что Индия сможет компенсировать возможные перебои в поставках российской нефти за счет альтернативных источников, сообщил министр нефти Хардип Сингх Пури, пишет Reuters. Это стало актуальным на фоне угроз США ввести вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Москва не договорится о мире с Украиной в течение 50 дней.