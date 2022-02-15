Этот день "войдет в историю": Россия заявила, что пропаганда "униженного" Запада провалилась

Россия заявила, что некоторые воинские части возвращаются на свои базы, а ее Министерство иностранных дел отметило, что Запад "унижен" из-за своих предупреждений о вторжении в Украину. Об этом сообщает Sky News.

Мария Захарова - фото из открытых источников

В российской военной обороне заявили, что проводят запланированные учения, в том числе с Беларусью, но некоторые из них были завершены, поэтому ряд войск на границе с Украиной сегодня начал возвращаться в свои базы. Однако большинство до сих пор проводит учения как на суше, так и на море.

Главный спикер Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: "По завершении мер боевой подготовки войска, как всегда, вернутся в пункты постоянной дислокации".

Размышляя о заявлении Москвы о том, что некоторые подразделения возвращаются на свои базы, спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сказала: "15 февраля 2022 года войдет в историю как день, когда западная пропаганда войны провалилась. Унижен и уничтожен без всякого выстрела".

Но, выступая ранее во вторник, 15 февраля, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала Sky News: "Единственное, во что я верю, когда они отводят войска от границы, что это простые слова".

Трасс добавила, что Западу нужно будет увидеть "полномасштабный вывод войск, чтобы показать, что это правда", после того, как ее спросили на LBC касательно заявления России о возвращении подразделений на свои базы.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия заявила об отводе войск: вооруженные силы РФ возвращаются на места своей дислокации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!