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Этой страны больше не будет на карте: «профессор Судного дня» шокировал угрозами

В России угрожают союзникам Украины за помощь в войне

сегодня, 17:15
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Автор:
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Ткачик Олеся

Один из главных пропагандистов Кремля Сергей Караганов, известный как "профессор Судного дня", пригрозил уничтожить Британию с помощью ядерного оружия, если Лондон не прекратит поддержку Украины.

Этой страны больше не будет на карте: «профессор Судного дня» шокировал угрозами

Ядерное оружие

В частности, 72-летний Караганов утверждает, что Запад, в первую очередь Великобритания, должен "испытать страх перед ядерной войной", и заявляет, что Москва должна "укреплять ядерное сдерживание любыми способами".

Более того, он заявил, что Европу не удастся "укротить" мирным путем — только путем открытого запугивания или силовых действий.

"Мы должны повысить реальность применения ядерного оружия, чтобы восстановить страх перед ним", — заявил Караганов. По его словам, мирное соглашение по Украине лишь отсрочит новое обострение. "Очевидно, что в Украине нужно не просто победить, а нанести поражение Европе", — добавил он.

В риторике Караганова особое место занимает Великобритания. Он заявил, что в случае дальнейшей поддержки Украины эта страна "перестанет существовать".

"Британцы играют свою привычную геополитическую игру, пытаясь столкнуть Украину с Россией. Но им нужно четко объяснить: если они продолжат, Британии больше не будет", — пригрозил соратник кремлевского диктатора.

Караганов также не исключил ударов по европейским странам – сначала обычными вооружениями, а в случае сопротивления – и ядерными.

"Европейская болезнь должна быть вылечена. Если для этого нужны самые жесткие методы — лучше применить их сразу", — сказал он.

В то же время, он выразил надежду, что "не все европейцы сумасшедшие", намекая, что некоторые страны еще могут изменить свою позицию. Однако однозначно подчеркнул, что покидать Украину "антироссийским плацдармом" нельзя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , с кем Трамп хочет делить мир.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/putin-mouthpiece-says-uk-should-35291651
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