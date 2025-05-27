Один из главных пропагандистов Кремля Сергей Караганов, известный как "профессор Судного дня", пригрозил уничтожить Британию с помощью ядерного оружия, если Лондон не прекратит поддержку Украины.

Ядерное оружие

В частности, 72-летний Караганов утверждает, что Запад, в первую очередь Великобритания, должен "испытать страх перед ядерной войной", и заявляет, что Москва должна "укреплять ядерное сдерживание любыми способами".

Более того, он заявил, что Европу не удастся "укротить" мирным путем — только путем открытого запугивания или силовых действий.

"Мы должны повысить реальность применения ядерного оружия, чтобы восстановить страх перед ним", — заявил Караганов. По его словам, мирное соглашение по Украине лишь отсрочит новое обострение. "Очевидно, что в Украине нужно не просто победить, а нанести поражение Европе", — добавил он.

В риторике Караганова особое место занимает Великобритания. Он заявил, что в случае дальнейшей поддержки Украины эта страна "перестанет существовать".

"Британцы играют свою привычную геополитическую игру, пытаясь столкнуть Украину с Россией. Но им нужно четко объяснить: если они продолжат, Британии больше не будет", — пригрозил соратник кремлевского диктатора.

Караганов также не исключил ударов по европейским странам – сначала обычными вооружениями, а в случае сопротивления – и ядерными.

"Европейская болезнь должна быть вылечена. Если для этого нужны самые жесткие методы — лучше применить их сразу", — сказал он.

В то же время, он выразил надежду, что "не все европейцы сумасшедшие", намекая, что некоторые страны еще могут изменить свою позицию. Однако однозначно подчеркнул, что покидать Украину "антироссийским плацдармом" нельзя.

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