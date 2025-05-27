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Ткачик Олеся
Один из главных пропагандистов Кремля Сергей Караганов, известный как "профессор Судного дня", пригрозил уничтожить Британию с помощью ядерного оружия, если Лондон не прекратит поддержку Украины.
Ядерное оружие
В частности, 72-летний Караганов утверждает, что Запад, в первую очередь Великобритания, должен "испытать страх перед ядерной войной", и заявляет, что Москва должна "укреплять ядерное сдерживание любыми способами".
Более того, он заявил, что Европу не удастся "укротить" мирным путем — только путем открытого запугивания или силовых действий.
В риторике Караганова особое место занимает Великобритания. Он заявил, что в случае дальнейшей поддержки Украины эта страна "перестанет существовать".
Караганов также не исключил ударов по европейским странам – сначала обычными вооружениями, а в случае сопротивления – и ядерными.
В то же время, он выразил надежду, что "не все европейцы сумасшедшие", намекая, что некоторые страны еще могут изменить свою позицию. Однако однозначно подчеркнул, что покидать Украину "антироссийским плацдармом" нельзя.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , с кем Трамп хочет делить мир.
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