Фанат ядерного оружия: кто может стать новым куратором Путина по Донбассу

Возглавляющий "Роскосмос" Дмитрий Рогозин может получить новую работу в администрации Путина. Он может стать куратором Кремля по Донбассу. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию издания "Медуза" .

Как сообщают источники российского оппозиционного издания "Медуза", Рогозин может быть назначен главой администрации президента. На этой должности с 2016 года работает Антон Вайно. Также не исключают, что глава "Роскосмоса" может стать помощником Путина и стать куратором самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Авторы материала отмечают, что Рогозин нравится Путину, поэтому он готов дать ему кресло вице-премьера.

"Президент его любит – и давно", – сообщил один из источников.

Что известно о Дмитрии Рогозине?

Известно, что в 1980-е годы началась его политическая карьера. После распада СССР он дважды был депутатом Госдумы. Также Рогозин работал в международных представительствах, в частности, в 2008 году в должности представителя России при НАТО. А также работал в российском правительстве, а в 2018 году Путин назначил его главой "Роскосмоса".

СМИ пишут, что Рогозин является фаворитом Путина, ведь не раз выделялся из-за своих "патриотических" высказываний. В частности, после того, как Россия напала на Украину, Рогозин неоднократно угрожал ядерным оружием.

Кроме этого, миру он также запомнился из-за своих угроз в Twitter Илону Маску из-за того, что он передал оборудование спутникового интернета Starlink, а Болгарии, Румынии, Черногории Рогозин угрожал ракетным ударом, потому что эти страны закрыли небо для самолета Лаврова. А еще – Рогозин публичного оскорблял Владимира Зеленского и других политиков и депутатов из Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как Путин готовит южан к "референдуму".