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Фанат ядерного оружия: кто может стать новым куратором Путина по Донбассу

Рогозин является фаворитом Путина, ведь не раз выделялся из-за своих "патриотических" высказываний

сегодня, 19:29
Автор:

Лиля Воробьева
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Возглавляющий "Роскосмос" Дмитрий Рогозин может получить новую работу в администрации Путина. Он может стать куратором Кремля по Донбассу. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию издания "Медуза".

Фанат ядерного оружия: кто может стать новым куратором Путина по Донбассу

Дмитрий Рогозин (фото из открытых источников)

Как сообщают источники российского оппозиционного издания "Медуза", Рогозин может быть назначен главой администрации президента. На  этой должности с 2016 года работает Антон Вайно. Также не исключают, что глава "Роскосмоса" может стать помощником Путина и стать куратором самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Авторы материала отмечают, что Рогозин нравится Путину, поэтому он готов дать ему кресло вице-премьера.

"Президент его любит – и давно", – сообщил один из источников.

Что известно о Дмитрии Рогозине?

Известно, что в 1980-е годы началась его политическая карьера. После распада СССР он дважды был депутатом Госдумы. Также Рогозин работал в международных представительствах, в частности, в 2008 году в должности представителя России при НАТО. А также работал в российском правительстве, а в 2018 году Путин назначил его главой "Роскосмоса".

СМИ пишут, что Рогозин является фаворитом Путина, ведь не раз выделялся из-за своих "патриотических" высказываний. В частности, после того, как Россия напала на Украину, Рогозин неоднократно угрожал ядерным оружием.

Кроме этого, миру он также запомнился из-за своих угроз в Twitter Илону Маску  из-за того, что он передал оборудование спутникового интернета Starlink, а Болгарии, Румынии, Черногории Рогозин угрожал ракетным ударом, потому что эти страны закрыли небо для самолета Лаврова. А еще – Рогозин публичного оскорблял Владимира Зеленского и других политиков и депутатов из Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как Путин готовит южан к "референдуму".



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Источник: https://meduza.io/feature/2022/07/13/putin-ego-lyubit-i-davno
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