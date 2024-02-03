Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его государство и дальше будет оставлять закрытой восточную границу с Россией.

Финляндия закрыла границу с Россией. Фото из открытых источников

Петтери Орпо объяснил, что на российской стороне границы в разных районах тысячи граждан-нелегалов из третьих стран ожидают, чтобы незаконно попасть в Финляндию.

В такой ситуации, отметил финский премьер, речь не может идти об открытии пропускных пунктов на границе с РФ.

"Очевидно, что мы не можем открыть границы с Россией. Одновременно с этим нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения", — заявил Петтери Орпо.

Премьер добавил, что для него национальная безопасность стоит на первом месте, поэтому правительство продолжает активно заниматься безопасностью границ Финляндии даже, если это будет непросто сделать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".