Финляндия закрывается от России

Власти Финляндии приняли решение о закрытии с 18 ноября некоторых пунктов пропуска на границе с Россией. Таким образом, страна хочет обезопасить себя от растущего потока мигрантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию Yle.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото из открытых источников

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что его правительство решило закрыть некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с РФ из-за угрозы растущего потока беженцев.

По словам премьера, в ночь на 18 ноября будут закрыты пограничные пункты Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа. Правительство Финляндии вводит ограничения на три месяца – до 18 февраля 2024 года.

Как отметил Петтери Орпо, соответствующее решение было принято из-за действий российских пограничников, начавших пропускать через границу лица без надлежащих документов.

"Это не острая чрезвычайная ситуация, а организованная операция", – подчеркнул премьер-министр Финляндии.

В свою очередь, глава Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Финляндия вынуждена была отреагировать на наплыв мигрантов, обращающихся с просьбами об убежище.

"Это решение принято на основании выводов и информации от пограничников и других ведомств", – сказала Мари Рантанен.

По словам главы МВД, есть основания полагать, что "власть иностранного государства сыграла свою роль" в росте притока людей, незаконно пересекших российско-финскую границу.

При этом просители международной защиты смогут подать заявления на северных пунктах пересечения границы Вартиус и Салла. Кроме того, останутся открытыми пункты пропуска Куусамо и Райа-Йоосеппи.

Ранее "Комментарии" писали, что в Финляндии есть надежда, что Китай осудит Россию и будет одной из стран, которая поможет прекратить войну в Украине.

Также "Комментарии" сообщали, что вслед за Польшей украинскую границу может заблокировать Словакия.