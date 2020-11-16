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ФОТОФАКТ: в России вместе с песком на дороге оказался столетний человеческий череп

В России опозорились из-за человеческих костей, которыми устраняли гололед на дороге

сегодня, 13:38
Автор:

Таисия Ерохина

В России на обледенелую дорогу высыпали песок, в котором были человеческие кости. Об этом передает "Интерфакс".

ФОТОФАКТ: в России вместе с песком на дороге оказался столетний человеческий череп

Так, инцидент произошел в Иркутской области на трассе в городе Киренск. Известно о нем стало в пятницу, 13-го ноября, из фото очевидцев, опубликованных в соцсетях. Дорогу посыпали от гололеда не только песком, а и черепом человека и другими фрагментами человеческих костей.

ФОТОФАКТ: в России вместе с песком на дороге оказался столетний человеческий череп - фото 2
ФОТОФАКТ: в России вместе с песком на дороге оказался столетний человеческий череп - фото 3

Полиция уже занялась выяснением обстоятельств этого события. Предварительно сообщается, что организация, проводившая мероприятия по устранению гололеда, могла воспользоваться песчано-гравийной смесью возле старого кладбища. Отмечается, что на дороге после посыпки оказался череп, которому около 100 лет. Специалисты выяснят происхождение останков и их возраст.

Добавим, что после огласки и скандала в Сети кости с дороги убрали.

Как ранее сообщалось, в Ирландии серферы обнаружили неожиданную находку с Полярного круга. Временную капсулу оставила российская экспедиция, но предполагалось, что ее обнаружат значительно позже.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/737167
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