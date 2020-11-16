ФОТОФАКТ: в России вместе с песком на дороге оказался столетний человеческий череп

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Таисия Ерохина
В России на
обледенелую дорогу высыпали песок, в котором были человеческие кости. Об этом
передает "Интерфакс".
Так, инцидент произошел в Иркутской области на трассе в городе Киренск. Известно о нем стало в пятницу, 13-го ноября, из фото очевидцев, опубликованных в соцсетях. Дорогу посыпали от гололеда не только песком, а и черепом человека и другими фрагментами человеческих костей.
Полиция уже
занялась выяснением обстоятельств этого события. Предварительно сообщается, что
организация, проводившая мероприятия по устранению гололеда, могла
воспользоваться песчано-гравийной смесью возле старого кладбища. Отмечается,
что на дороге после посыпки оказался череп, которому около 100 лет. Специалисты
выяснят происхождение останков и их возраст.
Добавим, что
после огласки и скандала в Сети кости с дороги убрали.
Как ранее
сообщалось, в Ирландии серферы обнаружили неожиданную находку
с Полярного круга. Временную капсулу оставила российская экспедиция, но предполагалось,
что ее обнаружат значительно позже.
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