ФОТОФАКТ: в России вместе с песком на дороге оказался столетний человеческий череп

В России на обледенелую дорогу высыпали песок, в котором были человеческие кости. Об этом передает "Интерфакс".

Так, инцидент произошел в Иркутской области на трассе в городе Киренск. Известно о нем стало в пятницу, 13-го ноября, из фото очевидцев, опубликованных в соцсетях. Дорогу посыпали от гололеда не только песком, а и черепом человека и другими фрагментами человеческих костей.

Полиция уже занялась выяснением обстоятельств этого события. Предварительно сообщается, что организация, проводившая мероприятия по устранению гололеда, могла воспользоваться песчано-гравийной смесью возле старого кладбища. Отмечается, что на дороге после посыпки оказался череп, которому около 100 лет. Специалисты выяснят происхождение останков и их возраст.

Добавим, что после огласки и скандала в Сети кости с дороги убрали.

Как ранее сообщалось, в Ирландии серферы обнаружили неожиданную находку с Полярного круга. Временную капсулу оставила российская экспедиция, но предполагалось, что ее обнаружат значительно позже.

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