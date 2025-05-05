ФСБ готовится ликвидировать командира, убивавшего украинцев в Буче: подробности

Федеральная служба безопасности России может организовать теракты 9 мая в Хабаровске и Улан-Удэ, чтобы згодом обвинить в этом украинские спецслужбы. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

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По словам аналитиков, сначала было непонятно, почему для возможных провокаций выбраны именно эти города. Однако в ходе анализа удалось найти несколько значимых зацепок.

Так, в конце апреля в Хабаровске был вынесен приговор девушке, которую обвинили в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами" и "участии в террористической организации". Об этом писала "Новая газета". Издание также напомнило, что известный перебежчик из ФСБ Илья Богданов проходил обучение в Хабаровске и служил в пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю.

Кроме того, эксперты обращают внимание на фигуру одного из наиболее известных российских военных преступников — полковника Азатбека Омурбекова, командира 64-й отдельной мотострелковой бригады, причастного к массовым убийствам в Буче. Омурбеков традиционно участвует в парадах в Хабаровске 9 мая. Аналитики отмечают, что было бы весьма иронично, если бы ФСБ устроила покушение на него прямо во время парада. Ведь именно Путин присвоил ему звание "героя России" за участие в военных преступлениях на Киевщине.

По данным InformNapalm, в 2023 году бригада Омурбекова практически прекратила существование, а на параде 2024 года он уже участвовал номинально — без подразделения, просто проехавшись на танке. Ранее Путин лично присвоил его бригаде статус "гвардейской", а самому Омурбекову — очередное звание полковника, что дополнительно подтвердило его идентификацию.

"Если ФСБ действительно решит ликвидировать полковника Омурбекова на параде 9 мая, то это легко можно будет подать международному сообществу как "месть украинских спецслужб" за Бучу", — отмечают эксперты.

Тем не менее, по их словам, в отличие от украинских спецслужб, зарекомендовавших себя как мастера точечных операций, ФСБ предпочитает масштабные провокации с многочисленными жертвами среди мирного населения — это легче продать как аргумент Трампу, добавляют аналитики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ФСБ готовит в России серию терактов.