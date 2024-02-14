Скандал в России: Росавиация продала вертолеты странам, передавшим их Украине

Федеральная служба безопасности РФ провела расследование и обнаружила несанкционированную продажу самолетов и вертолетов странам, поддерживающим Украину в войне против России. Россияне продали 59 машин за границу, а некоторые российские вертолеты и самолеты теперь используются украинскими силами на войне в Украине.



Вертолет Ми-8 с украинскими опознавательными знаками. Фото из открытых источников

О скандале в России сообщило российское издание "Известия", опубликовавшее материал с расследованием ФСБ.

"ФСБ возбудила два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий — в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации. Их подозревают в том, что после начала "СВО" они незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов", — сообщило издание.

Расследование ФСБ установило, что в период 2022 и 2023 года было продано 59 средств, причем, 8 единиц попали в "недружественные" к России страны, открыто поддерживающие Украину. По данным следствия выяснилось, что Украина получила по меньшей мере 3 вертолета Ми-8 и один самолет Ил-76.

"Три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками", — сообщили российские СМИ.

На инцидент с тем, что Россия продала свою военную технику странам, передавшим ее Украине, отреагировали в Кремле. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что обыски ФСБ в Росавиации он не имеет права комментировать, а эти вопросы следует адресовать соответствующим органам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Австралия уничтожает вертолеты, которые хотела купить Украина.