По предварительным данным, полученным от HUMINT источников из РФ, на достаточно высоком уровне были предоставлены указания ФСБ устроить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая, сообщает InformNapalm .

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При этом, как отмечают эксперты, на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он случился без инцидентов.

Но регионы не только оставляют без прикрытия, но и планируют создать несколько громких информационных поводов. Среди регионов для таких операций в настоящее время рассматривают Хабаровск, Улан-Удэ и другие. Цель – обвинить Украину в неизбирательных атаках гражданских скоплений, сорвать "мирные инициативы" США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов", — сообщают InformNapalm .

При этом там отмечают, что сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой Москве, но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попробовать в регионах, подальше от Федерального центра.

В принципе, отмечают в InformNapalm , сейчас уже давно не 1999 год и нам абсолютно все равно будут ли ФСБ снова взрывать Россию, чтобы попытаться в очередной раз объяснить россиянам почему нужно продолжать войну.

И сейчас уже давно не 2014 год, когда российские операции под чужим флагом еще могли сильно волновать Украину. А сейчас если российские спецслужбы и взорвут несколько десятков своих граждан, которые в Z-угаре выйдут смотреть на военную технику страны-агрессора, это не должно никого огорчить в мире. Разве что кроме Трампа, на которого, возможно, и рассчитывают такие представления", — говорится в сообщении.

В InformNapalm отметили, что лучше накануне предупредить о вероятности реализации такого сценария и отобрать у ФСБ определенный эффект неожиданности, если в Хабаровске, Улан-Уде или где-то еще в регионах начнет взрываться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Ермак рассказал, почему Россия не является победителем во Второй мировой войне.



