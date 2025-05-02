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Ткачик Олеся
По предварительным данным, полученным от HUMINT источников из РФ, на достаточно высоком уровне были предоставлены указания ФСБ устроить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая, сообщает InformNapalm .
Россия
При этом, как отмечают эксперты, на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он случился без инцидентов.
При этом там отмечают, что сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой Москве, но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попробовать в регионах, подальше от Федерального центра.
В принципе, отмечают в InformNapalm , сейчас уже давно не 1999 год и нам абсолютно все равно будут ли ФСБ снова взрывать Россию, чтобы попытаться в очередной раз объяснить россиянам почему нужно продолжать войну.
В InformNapalm отметили, что лучше накануне предупредить о вероятности реализации такого сценария и отобрать у ФСБ определенный эффект неожиданности, если в Хабаровске, Улан-Уде или где-то еще в регионах начнет взрываться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Ермак рассказал, почему Россия не является победителем во Второй мировой войне.
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