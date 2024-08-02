Футбольная команда «ZOV» вылетела из Кубка РФ: пропагандисты плакали от того, кто им забил гол

Путинский режим даже в спорт пытается привнести те пропагандистские месседжи, которые активно использует на войне против Украины. Именно для этого была основана якобы патриотичная футбольная команда "ZOV". Вот только ее выступление в Кубке России огорчило Кремль и пропагандистов. Мало того, что ФК "ZOV" вылетел из Кубка России в своем первом же матче, так еще гол в их ворота забил игрок с фамилией Хохлов.

Футбол в России. Фото: из открытых источников

Зрители иронично отреагировали на тот факт, что один из голов в их ворота забил полузащитник из команды "Торпедо" по фамилии Хохлов.

Известно, что игра, прошедшая на стадионе "Октябрь", завершилась со счетом 2:3.

Стоит отметить, ФК "ZOV" был основан в прошлом году на базе команды "Луч-тим" (любители). Руководство клуба позиционирует себя как способствующие "созданию патриотического союза". Примечательно, что бойцы, находящиеся в зоне так называемой "СВО", периодически записывают видеообращения с поддержкой в адрес этой московской команды.

"Наша миссия — воспитание силы и объединение российского духа народа. Мы объединились ради общего дела — повышения патриотизма нашей страны и восстановления исторического наследия. Футбольный клуб "ZOV" воплощение стойкости, ценностей и традиций многовековой истории нашей страны", — говорится на странице клуба в "ВК".

Читайте также на портале "Комментарии" — также, как в свое время россияне активно сообщали об уничтоженных ЗРК Patriot, также и теперь российские пропагандисты принялись распространять новые фейки на фоне новостей о том, что Украина получила первые шесть бортов западных истребителей F-16.

В Z-пабликах появились "сенсационные" новости о первом "уничтоженном" истребителе. Очередной фейк появился в Телеграмм-канале одного из так называемых "военкоров", а затем распространился по другим каналам.

"Первый долетался... Было 6, стало 5", — пишут пропагандисты, даже добавляя фото, якобы сбитого F-16.

Впрочем, фотографии, которые распространяют россияне, датированы 2014 годом. На фото последствия авиакатастрофы в Канзасе.



