Правительство России запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая.

РФ уступила Китаю. Фото из открытых источников

В прошлом году поставки "Газпрома", осуществляемые запущенным в 2019 году трубопроводом "Сила Сибири", обходились КНР в $267,6 за тысячу кубометров. Цена была на 30% ниже, чем для клиентов в Европе и Турции ($376,9 за тысячу кубов).

В 2025 году цена газа "Газпрома" для Китая снизится до $247,3, а для европейских и турецких покупателей, напротив, вырастет до $403 за тысячу кубометров, следует из материалов Минэкономразвития. Скидка таким образом достигнет 39% и превысит $150 за тысячу кубометров.

В 2026 году правительство планирует дальнейшее, незначительное снижение цены газа для КНР — до $241,8 за тысячу кубов.

Снижение экспортной цены газа, а также резкое падение цен на нефть ударят по валютным доходам экономики, следует из прогноза МЭР: в этом году продажа углеводородов за границу принесет в страну $200 млрд вместо запланированных $236 млрд. В 2026 году валютная выручка окажется на $9 млрд ниже начальных прогнозов, признает ведомство.

В прошлом году "Газпром" прокачал в Китай 31 млрд кубометров газа, а в этом году вывел "Силу Сибири" на проектную мощность – 38 млрд кубов в год. Это, впрочем, компенсирует газовой монополии менее 20% довоенного экспорта в Евросоюз, который на пике доходил до 200 млрд кубометров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет адресованное РФ предложение прекратить удары по гражданской инфраструктуре. "Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и наиболее надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей. – должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру", — заявил президент.