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Газопровод "Северный поток-2" достроен: в "Газпроме" сделали заявление

По состоянию на 10 сентября, работы полностью закончены

сегодня, 10:37
Автор:

Елизавета Черных

Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства скандального газопровода "Северный поток-2". Работы завершены в пятницу, 10 сентября. Об этом говорится в заявлении компании в Telegram, передает РБК-Украина. 

Газопровод "Северный поток-2" достроен: в "Газпроме" сделали заявление

Северный поток-2 - фото из открытых источников

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено", — сказано в заявлении "Газпрома". 

Отметим, что по словам главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, как только газопровод будет достроен, он сразу же будет введен в эксплуатацию. 

В материале издания "Комментарии" также говорилось, что В ЕС не исключают, что после соответствующего решения суда Дюссельдорфа дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG придется продать "Северный поток-2" (СП-2), чтобы привести его в соответствие с нормами газовой директивы. Эксперты рассказали, насколько это решение может быть важным для Украины. В частности, политический эксперт Сергей Таран отмечает, что решение суда о том, что СП-2 будет подчиняться европейским законам и часть трубы Россия должна кому-то продать, это, конечно, хорошо. Открываются возможности, в том числе, для участия Украины в покупке части СП-2, чтобы иметь свое влияние на его функционирование. Да и вообще можно говорить о многих вещах, которые позволят частично компенсировать потери нашей страны от запуска "Северного потока-2". Но он пока не слышит, чтобы кто-то из украинской власти активно ставил эти вопросы перед западными партнерами.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gazprom-obyavil-zavershenii-stroitelstva-1631257983.html
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