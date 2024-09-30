"Где начинаются "красные линии": российский пропагандист опозорился, объясняя слова Путина

Кремль и пропагандистские СМИ России начали расходиться в трактовке так называемой "ядерной красной линии", которую установил Владимир Путин. Об этом пишет издание "Агентство".

Дмитрий Киселев (фото из открытых источников)

Журналисты обратили внимание на недавний эфир программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым, где тот заявил, что из заявлений Путина якобы следует, что поводом для применения ядерного оружия может стать не только массированный ракетный удар, но и атака беспилотников.

Объясняя неоднозначные формулировки Путина, Киселев сказал, что российский президент "сознательно оставил простор неопределенности". Пропагандист даже предположил, что это может означать ответ не только на запуск ракет, но и другие формы воздушных атак.

"Массированный старт — это сколько? 10, 20, 100? Здесь Путин, на мой взгляд, сознательно покидает простор неопределенности. Более того, обратите внимание: не только о ракетах идет речь, а даже о беспилотниках и других летательных аппаратах. Тоже нужно задуматься. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек — Путин.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже опроверг эту интерпретацию, призвав не слишком апеллировать к новому документу.

"Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Он чрезвычайно важен, приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом, но своя (война — ред.) продолжается своим ходом, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то связи", — заявил Песков, снизив напряжение вокруг новых заявлений Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали о новой методике Путина