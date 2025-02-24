В понедельник, 24 февраля, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую Украиной и ее союзниками, которую поддержали 93 государства. В то же время Россия и США проголосовали против. Кроме того, была одобрена и инициатива США по Украине, где РФ не определялась как агрессор, что вызвало положительную реакцию Москвы.

Василий Небензя (фото из открытых источников)

Документ с требованием к России немедленно вывести войска с территории Украины получил 93 голоса "за". Против проголосовали 18 стран, а еще 65 воздержались. В число тех, кто выразил несогласие с решением, вошли США, Россия, Венгрия и Израиль. Китай при этом удержался.

Проект резолюции под названием "Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине" был внесен Украиной в сотрудничестве с более чем 50 государствами, среди которых большинство европейских стран.

Кроме этого, Генассамблея приняла американскую резолюцию по Украине, которую поддержали 89 стран. Первоначальный ее вариант не содержал упоминания о России как агрессора и не призывал к выводу российских войск из оккупированных территорий. Однако в ходе обсуждения в документ внесли поправки, в частности, заменили формулировку "конфликт между Россией и Украиной" на "полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину". Благодаря этим изменениям резолюция получила достаточную поддержку. При этом Россия проголосовала против, а США воздержались.

Украинский документ сохраняет ключевые положения резолюции, принятой Генассамблеей 23 февраля 2023 к годовщине полномасштабного вторжения. Тогда 141 страна поддержала резолюцию, а лишь семь государств, среди которых Россия и ее союзники, против.

Принятая резолюция прямо определяет действия РФ как агрессию, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах. Документ также призывает к достижению крепкого мира уже в этом году, основанном на принципе территориальной целостности государств. Кроме того, содержится требование к России о полном и безоговорочном выводе ее войск с украинской территории, прекращении боевых действий и любых атак на гражданское население и объекты инфраструктуры.

В ответ Россия оценила инициативу США в ООН по Украине и надеется, что за ней последуют новые, заявил Небензя.

Он отметил, что поправки европейских стран в резолюцию США обанкротились документом, РФ вынуждена была голосовать против.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным. Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также о крупных соглашениях по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", — отметил президент США.