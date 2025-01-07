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Генералов РФ заставят носить крестики с инициалами Путина: новые подробности безумия Кремля

Эти крестики предварительно освятил патриарх Кирилл

7 января 2025, 17:45
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Лиля Воробьева

Российских генералов, участвующих в войне против Украины, обяжут носить нательные крестики с выгравированными инициалами Владимира Путина. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Генералов РФ заставят носить крестики с инициалами Путина: новые подробности безумия Кремля

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин лично обратился к патриарху Кириллу с просьбой освятить нательные крестики и иконы, которые будут переданы российским военным, в частности командующим группировок, "выполняющих особо важные задачи" на территории Украины.

"Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и всея Руси во время праздничного богослужения в Рождественскую ночь", – процитировал Песков слова Путина.

Отмечается, что патриарх Кирилл совершил обряд освящения в присутствии Путина. Песков также добавил, что по просьбе президента России на отдельных звеньях цепочек к крестикам выгравированы его инициалы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что патриарх РПЦ Кирилл освятил кресты и иконы для российских военных. Патриарх Московского патриархата Владимир Гундяев, известный как Кирилл, по просьбе кремлевского диктатора Владимира Путина провел обряд освящения крестов и икон для русских военных. Это событие произошло 6 января 2025 г. в Храме Христа Спасителя в Москве.

Согласно сообщению прессслужбы Московского патриархата, Путин лично посетил храм, где попросил освятить нательные крестики и иконы, которые он намерен подарить российским командующим и военным, участвующим в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины. Путин подчеркнул, что эти подарки будут переданы военным, кто выполняет особо важные задачи в зоне конфликта, тем самым подчеркивая важность каждого из них в контексте войны.



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/1001884
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