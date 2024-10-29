Генеральный штаб и Министерство обороны РФ оказывают серьезное давление на Кремль с требованием объявить новую мобилизацию.

От Путина требуют усиления мобилизации. Фото из открытых источников

Европейские чиновники, знакомые с данными разведки, рассказали The Economist, что российской армии не хватает живой силы, поэтому генералы давят на Путина с требованием усилить мобилизацию, чтобы пополнить свои войска в Украине.

"У России сейчас нет достаточных сил. Если бы россияне добились прорыва, они не смогли бы его использовать", — рассказал изданию высокопоставленный чиновник НАТО.

По данным The Economist, российская армия продолжает полагаться на примитивные тактики на поле боя, приводящие к массовым потерям. Решение привлечь северокорейских солдат, направляющихся на Курский фронт, свидетельствует о том, что российские части испытывают нехватку живой силы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики усилили наступление и быстро продвигаются на Кураховском направлении, рассказал военнослужащий с позывным "Мучной". "Враг начал стремительно двигаться в направлении Ясной Поляны и Трудового. Противник атакует и выходит на окраины Ясной Поляны и медленно движется к Трудовому. Таким образом, россияне пытаются перерезать коммуникации Курахового южнее реки Волча", — заявил "Мучной".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться на Донетчине из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Какой-то работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.