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Генсек НАТО высмеял делегацию РФ на переговорах: у Захаровой очередная истерика

В США Мединского назвали историком, который на переговорах начал вспоминать 1250 год

14 июля 2025, 20:21
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Недилько Ксения

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной встрече с президентом США Дональдом Трампом и журналистами заявил, что россияне отправили на стамбульские переговоры не дипломата, а учителя истории.

Генсек НАТО высмеял делегацию РФ на переговорах: у Захаровой очередная истерика

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Генсек НАТО высмеял делегацию РФ на переговорах: у Захаровой очередная истерика - фото 2

"Путин не послал серьезных людей на переговоры. Я помню, как вы вместе с Марком Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом россияне пришли с неким историком, который начал объяснять историю России с 1250 года", – заявил Рютте.

Представительница МИД РФ Мария Захарова в очередной раз начала биться в истерике и сыпать ответными оскорблениями.

"Два пояснения к вышеприведенной абракадабре:

1. Этот "некий историк" — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский. А "серьезную делегацию" из Украины возглавлял министр обороны Украины Умеров, никогда не служивший в армии, и всю жизнь являвшийся менеджером в телефонной компании.

2. Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привели к многочисленным жертвам в мире", – заявила приспешница Лаврова.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору 50 дней "дедлайна", чтобы заключить соглашение о прекращении огня. В противном случае Трамп пообещал наложить вторичные санкции на Россию в размере 100% пошлин на страну-агрессора и ее торговых партнеров. В Украине уже называют этот термин "карт бланшем" для Путина, который сможет спокойно совершать свое летнее наступление, захватывая новые территории Украины вплоть до сентября.



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