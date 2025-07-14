Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной встрече с президентом США Дональдом Трампом и журналистами заявил, что россияне отправили на стамбульские переговоры не дипломата, а учителя истории.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Путин не послал серьезных людей на переговоры. Я помню, как вы вместе с Марком Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом россияне пришли с неким историком, который начал объяснять историю России с 1250 года" , – заявил Рютте.

Представительница МИД РФ Мария Захарова в очередной раз начала биться в истерике и сыпать ответными оскорблениями.

"Два пояснения к вышеприведенной абракадабре: 1. Этот "некий историк" — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский. А "серьезную делегацию" из Украины возглавлял министр обороны Украины Умеров, никогда не служивший в армии, и всю жизнь являвшийся менеджером в телефонной компании. 2. Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привели к многочисленным жертвам в мире", – заявила приспешница Лаврова.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору 50 дней "дедлайна", чтобы заключить соглашение о прекращении огня. В противном случае Трамп пообещал наложить вторичные санкции на Россию в размере 100% пошлин на страну-агрессора и ее торговых партнеров. В Украине уже называют этот термин "карт бланшем" для Путина, который сможет спокойно совершать свое летнее наступление, захватывая новые территории Украины вплоть до сентября.