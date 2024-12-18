Как заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, российская армия якобы остановила продвижение украинских военных в Курской области, а также пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ и "иностранных наемников" вглубь территории страны.

Валерий Герасимов

По его словам, украинская сторона якобы понесла значительные потери.

"Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и артиллерии сорваны попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории. Сейчас идет уничтожение и вытеснение вооруженных формирований и наемников из занятых населенных пунктов. Во время боев в приграничных районах Курской области враг потерял более , более 1 800 танков и бронемашин, а также более 350 артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня", – заявил Герасимов.

Кроме того, начальник Генштаба РФ отметил, что более 30 стран Запада продолжают поставлять Украине военную продукцию. Самые большие объемы помощи поступают от США, Великобритании, Германии и Дании.

"США и их союзники значительно увеличили объемы военной и военно-технической помощи Украине. На сегодняшний день поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наибольший вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания", — подчеркнул Герасимов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на Курском направлении остается крайне напряженной. По информации военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, российские войска активно опрокидывают резервы с других участков фронта, в том числе Покровского и Запорожья, чтобы достичь стратегической цели – вытеснить украинские силы до 20 января.



