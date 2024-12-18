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Ткачик Олеся
Как заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, российская армия якобы остановила продвижение украинских военных в Курской области, а также пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ и "иностранных наемников" вглубь территории страны.
Валерий Герасимов
По его словам, украинская сторона якобы понесла значительные потери.
Кроме того, начальник Генштаба РФ отметил, что более 30 стран Запада продолжают поставлять Украине военную продукцию. Самые большие объемы помощи поступают от США, Великобритании, Германии и Дании.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на Курском направлении остается крайне напряженной. По информации военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, российские войска активно опрокидывают резервы с других участков фронта, в том числе Покровского и Запорожья, чтобы достичь стратегической цели – вытеснить украинские силы до 20 января.
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