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Герасимов заявил, что США стали прямым участником войны в Украине: подробности

Герасимов уверен, что Соединенные Штаты являются прямым участником войны в Украине

18 декабря 2024, 16:08
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Ткачик Олеся

Соединенные Штаты, позволив наносить удары по территории России с помощью дальнобойных систем, фактически стали непосредственными участниками конфликта, что привело к его эскалации. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств.

Герасимов заявил, что США стали прямым участником войны в Украине: подробности

Валерий Герасимов

"Очередным витком эскалации конфликта в Украине стало санкционированное Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО применение дальнобойных систем вооружения против территории России. По сути США позволили себе использовать эти системы для ударов по российской территории", — отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что ВСУ якобы не имеет технической возможности самостоятельно прорабатывать данные космической разведки или подготавливать задачи для ракетных ударов.

"Фактически после нанесения ударов по территории России США стали непосредственным участником конфликта, что автоматически означает его эскалацию", — добавил начальник Генштаба РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Герасимов также заявил, что более 30 стран Запада продолжают поставлять Украине военную продукцию. По его информации, самые большие объемы помощи поступают от США, Великобритании, Германии и Дании. США и их союзники значительно увеличили объем военной и военно-технической помощи Украине, заявил Герасимов. Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств.

Герасимов заявил, что российская армия, якобы, остановила продвижение украинских военных в Курской области, а также пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ и "иностранных наемников" вглубь территории страны.




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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/22703975
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