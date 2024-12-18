Герасимов заявил, что США стали прямым участником войны в Украине: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Соединенные Штаты, позволив наносить удары по территории России с помощью дальнобойных систем, фактически стали непосредственными участниками конфликта, что привело к его эскалации. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств.
Валерий Герасимов
Он подчеркнул, что ВСУ якобы не имеет технической возможности самостоятельно прорабатывать данные космической разведки или подготавливать задачи для ракетных ударов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Герасимов также заявил, что более 30 стран Запада продолжают поставлять Украине военную продукцию. По его информации, самые большие объемы помощи поступают от США, Великобритании, Германии и Дании. США и их союзники значительно увеличили объем военной и военно-технической помощи Украине, заявил Герасимов. Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств.
Герасимов заявил, что российская армия, якобы, остановила продвижение украинских военных в Курской области, а также пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ и "иностранных наемников" вглубь территории страны.
Новости