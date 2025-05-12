Герасимова готовятся списать: что это значит для войны РФ против Украины

Партизанское движение "Атеш" сообщает, что начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов, вероятно, проходит военно-врачебную комиссию (ВЛК) в Москве. Информация об этом предоставлена источниками по группировке войск "Днепр".

Валерий Герасимов

Герасимов, которого называют главным стратегом вторжения РФ в Украину, уже долгое время возглавляет генеральный штаб ВС РФ и считается личным другом российского диктатора Владимира Путина.

В организации "Атеш" подчеркнули, что формально прохождение ВЛК — это стандартная процедура. Однако, если ее проходит столь ключевая фигура российского военного руководства, это может свидетельствовать о серьезных изменениях в командовании.

"Возможно, в верхушке командования готовятся серьезные перестановки. Или система ищет способ "мягко списать" проваливших наступление", — предполагают партизаны.

Также сообщается, что среди офицеров штаба группировки "Днепр" обсуждают возможных кандидатов на должность начальника генштаба РФ. В частности, речь идет о командующем ВДВ генерале Теплинском и командующем центральном военном округе генерале Мордвичеве.

"Насколько это основывается на реальных инсайдах — сказать сложно. Возможно, это просто разговоры в курилке, но люди с таким уровнем допуска редко болтают без повода", — отмечают в "Атеше".

При этом военный Тарас Березовец обратил внимание, что Герасимов является личным другом кремлевского диктатора Владимира Путина, а также идеологом войны против Украины.

"Эта вероятная перестановка в том числе сигнал о возможном сценарии выхода из войны", — отметил Березовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в МИД Турции заявили о том, что между Украиной и РФ в скором времени будут достигнуты компромиссы.



