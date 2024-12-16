Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался отвечать на вопрос о судьбе военных из КНДР, находящихся в Курские области.

Войска КНДР

В частности, российских журналистов интересовало, действительно ли среди военных КНДР много убитых. Впрочем, Песков отметил, что подобный характер вопроса стоит задавать военным.

"Этот вопрос в Минобороны", — сказал представитель Кремля, комментируя информацию от украинской военной разведки о гибели военных из КНДР в Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в субботу, 14 декабря, впервые в истории армия Северной Кореи совершила массированную атаку позиции Вооруженных сил Украины у города Суджа, на территории РФ, сообщил журналист Юрий Бутусов. По его информации, силами бойцов 92-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВС Украины, защищающих демилитаризованную зону возле села Малая Локня Суджанского района Курской области, была отражена массированная атака войск КНДР, действовавших при поддержке российской армии. Атаковали они отдельными отрядами по нескольким направлениям, используя местность. Как говорит журналист, задачей северных корейцев было захват одной из посадок возле Малой Локни. Бой был тяжелым. Врагу удалось добраться до украинских позиций, благодаря хорошей физической подготовке, быстрому движению и отсутствию внимания на собственные потери, эвакуация раненых и погибших во время атаки не проводилась.

Также "Комментарии" рассказывали , что военные показали видео с убитыми северными корейцами на Курщине. По их информации, после каждой волны приезжают 4-5 корейцев на багги, "строят" убитых в так называемую ленту, как на видео, и маскируют им лицо.



