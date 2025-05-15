Глава делегации РФ в Стамбуле ответил к чему готов Кремль

Россия выразила готовность возобновить переговоры и рассмотреть возможные компромиссы. Такое заявление сделал глава делегации Мединский. Его словам цитируют российские СМИ.

Переговорщик россиян Мединский (фото из открытых источников)

По словам главы российской делегации, которого цитируют информагентства, у переговорщиков со стороны РФ "рабочее настроение".

"РФ готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможных компромиссов, рабочее настроение присутствует", — заявил Мединский.

Россияне писали, что Мединский выступит в 17.30. Неясно, можно ли считать эти его высказывания анонсированным выступлением.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговоры в Стамбуле будут продолжены в другой конфигурации. На сегодняшний день выглядит так, что переговоры, если и состоятся в Стамбул, то не приведут к успеху, считает политолог Владимир Горбач.

По его словам, правда в том, что все стороны лишь имитируют заинтересованность, борясь за то, чтобы переложить на врагов ответственность за провал дипломатических усилий американского президента Дональда Трампа. Как говорит Горбач, сегодня мы имеем дело не только с асимметричностью представительства обеих делегации, но и с разной повесткой дня для обсуждения. Эксперт подчеркнул, что Украина и европейские партнеры предлагают начать с 30-дневного перемирия Дональда Трампа, а россияне — с возобновления переговоров трехлетней давности в Стамбуле.

Он подчеркивает, что у кремлевского диктатора Владимира Путина не было никаких причин и мотивации ехать в Стамбул. Диктатор не будет отдавать инициативу президенту Владимиру Зеленскому и будет дальше диктовать условия, в том числе и самому Трампу.

