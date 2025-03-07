logo

BTC/USD

89203.90

ETH/USD

2194.69

LTC/USD

104.88

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Глава Госдумы сказал, кто мешает установить мир в Украине и закончить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Госдумы сказал, кто мешает установить мир в Украине и закончить войну

Володин перечислил государства, которым якобы выгодно то, что война в Украине продолжается

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры, прикрываясь вопросами безопасности, стремятся удержаться у власти, создавая при этом угрозу самому Евросоюзу.

Глава Госдумы сказал, кто мешает установить мир в Украине и закончить войну

Госдума РФ

В частности, он заявил, что Макрон, британский премьер Кир Стармер, украинский президент Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск якобы заинтересованы в продолжении конфликта в Украине, объясняя это необходимостью защиты Европы. Однако в действительности их главная цель – собственное политическое выживание, заявил Володин.

Глава Госдумы также раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что она продвигает идеи милитаризации Европы, не задумываясь о последствиях, и стремится лишь сохранить свой пост. Володин подчеркнул, что подобную стратегию использует и Макрон, который, пытаясь играть роль лидера Европы, лишь усиливает нестабильность в ЕС и во Франции.

Особую обеспокоенность, по его мнению, вызывает заявление Макрона о необходимости обсуждения применения ядерного оружия. Володин считает, что такие инициативы могут привести к масштабной катастрофе, которая не отвечает интересам ни французов, ни граждан других европейских стран.

Говоря о победе Дональда Трампа на выборах в США, Володин отметил, что это стало неожиданностью для большинства европейских лидеров, поддерживавших Джо Байдена и Камалу Харрис.

"Но им придется строить с ним отношения. Как ввиду присутствия США в НАТО, так и самого Трампа в мировой политике", — отметил Володин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее заявления Макрона раскритиковал Лавров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vv_volodin/1029
Теги:

Новости

Все новости