Спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры, прикрываясь вопросами безопасности, стремятся удержаться у власти, создавая при этом угрозу самому Евросоюзу.

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В частности, он заявил, что Макрон, британский премьер Кир Стармер, украинский президент Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск якобы заинтересованы в продолжении конфликта в Украине, объясняя это необходимостью защиты Европы. Однако в действительности их главная цель – собственное политическое выживание, заявил Володин.

Глава Госдумы также раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что она продвигает идеи милитаризации Европы, не задумываясь о последствиях, и стремится лишь сохранить свой пост. Володин подчеркнул, что подобную стратегию использует и Макрон, который, пытаясь играть роль лидера Европы, лишь усиливает нестабильность в ЕС и во Франции.

Особую обеспокоенность, по его мнению, вызывает заявление Макрона о необходимости обсуждения применения ядерного оружия. Володин считает, что такие инициативы могут привести к масштабной катастрофе, которая не отвечает интересам ни французов, ни граждан других европейских стран.

Говоря о победе Дональда Трампа на выборах в США, Володин отметил, что это стало неожиданностью для большинства европейских лидеров, поддерживавших Джо Байдена и Камалу Харрис.

"Но им придется строить с ним отношения. Как ввиду присутствия США в НАТО, так и самого Трампа в мировой политике", — отметил Володин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее заявления Макрона раскритиковал Лавров.



