Глава администрации города Читы в Забайкальском крае РФ Александр Сапожников заявил, что уходит со своей должности и отправляется на войну в Украину. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, российский чиновник сказал, что он, "как десантник с боевым опытом", больше не может оставаться в стороне.

Глава Читы Александр Сапожников (фото из открытых источников)

Именно так объяснил свое решение Сапожников. А еще — он заявил, что считает войну в Украине "судьбоносной битвой" России за "право на будущее".

"Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужно больше всего — в зону специальной военной операции", — сообщил Сапожников.

Местные российские СМИ еще на прошлой неделе писали, что Сапожников, возглавляющий с 2019 года администрацию Читы, вероятно, поедет на войну в Украину добровольцем 23 ноября. Однако сам чиновник тогда отказывался комментировать эту информацию.

Известно, что Александр Сапожников – не первый чиновник, принявший решение воевать на российской войне в Украине. Как заявили в военном руководстве РФ, около 1300 представителей исполнительной власти сражаются на войне в Украине.

Отметим, что "Комментарии" писали о том, что российский актер едет убивать украинцев. Российский артист, исполнивший известную ранее песню "Комарово", Игорь Скляр уезжает на войну в Украину. Совсем скоро он вступит в ряды кафиров и уйдет на фронт. Об этом сам путинист рассказал в комментарии российским СМИ. Несмотря на то, что Скляр снимался в украинских лентах, в частности в фильме "Берегите женщин", 64-летний актер решил уехать на войну, чтобы убивать мирных жителей Украины. Скляр заявил, что через три дня поедет на учебу, а затем и на войну.





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