logo

BTC/USD

15753.03

ETH/USD

1100.08

LTC/USD

60.27

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Глава российского региона уволился, чтобы воевать в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава российского региона уволился, чтобы воевать в Украине

Сапожников считает, что на фронте "нужен больше всего"

сегодня, 22:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Глава администрации города Читы в Забайкальском крае РФ Александр Сапожников заявил, что уходит со своей должности и отправляется на войну в Украину. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, российский чиновник сказал, что он, "как десантник с боевым опытом", больше не может оставаться в стороне.

Глава российского региона уволился, чтобы воевать в Украине

Глава Читы Александр Сапожников (фото из открытых источников)

Именно так объяснил свое решение Сапожников. А еще — он заявил, что считает войну в Украине "судьбоносной битвой" России за "право на будущее".

"Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужно больше всего — в зону специальной военной операции", — сообщил Сапожников.

Местные российские СМИ еще на прошлой неделе писали, что Сапожников, возглавляющий с 2019 года администрацию Читы, вероятно, поедет на войну в Украину добровольцем 23 ноября. Однако сам чиновник тогда отказывался комментировать эту информацию.

Известно, что Александр Сапожников – не первый чиновник, принявший решение воевать на российской войне в Украине. Как заявили в военном руководстве РФ, около 1300 представителей исполнительной власти сражаются на войне в Украине.

Отметим, что "Комментарии" писали о том, что российский актер едет убивать украинцев. Российский артист, исполнивший известную ранее песню "Комарово", Игорь Скляр уезжает на войну в Украину. Совсем скоро он вступит в ряды кафиров и уйдет на фронт. Об этом сам путинист рассказал в комментарии российским СМИ. Несмотря на то, что Скляр снимался в украинских лентах, в частности в фильме "Берегите женщин", 64-летний актер решил уехать на войну, чтобы убивать мирных жителей Украины. Скляр заявил, что через три дня поедет на учебу, а затем и на войну.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!