Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Государственную думу "Госдурой" при обсуждении миграционной политики на сессии Петербургского международного юридического форума, что вызвало значительный резонанс. Как сообщает "Новая газета Европа".

Александр Бастрыкин (фото из открытых источников)

Бастрыкин спросил депутата о том, что происходит в Госдуме и заинтересованы ли там в принятии новых законов, соответствующих напряженной ситуации. Он завершил свое заявление словами.

"Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, соответствующих напряженности ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", — заявил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на это, заявив, что высказывание Бастрыкина оскорбило весь народ, поскольку депутаты избраны гражданами Российской Федерации. Он подчеркнул, что таким образом глава Следственного комитета оскорбил народ России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД РФ обвинили США в том, что они используют на Тайване те же методы, что и в Украине. Глава первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что Соединенные Штаты, поставляя на Тайвань вооружение и поощряя "сепаратизм", используют те же методы, что и в Украине.

Дипломат страны-агрессора подчеркнул, что в последнее время тайваньский вопрос стал особым раздражителем в отношениях США и КНР. Он отметил, что Москва и Пекин хорошо понимают риски проникновения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Пекин не будет слышать угрозы, происходящие от других государств. По его словам, Соединенные Штаты, желающие "превратить Тайваньский пролив в ад", сами туда направятся первыми.

