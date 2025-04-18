Главная проблема России в войне против Украины: какое поручение дал Путин

Российскому диктатору Владимиру Путину, очевидно, не хватает военных для продолжения войны в Украине. Несмотря на большие выплаты, россияне, вероятно, не очень охотно идут воевать. Ведь на поле сражения с российской стороны появляются военные из Северной Кореи и Китая. Угроза пойти воевать нависла и над студентами в РФ.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в российских вузах стали принуждать студентов, которым грозит отчисление, подписывать контракт с Минобороны. Отмечается, что вузы Свердловской области даже не скрывают, что это меры по выполнению "поручения" Путина по набору контрактников.

"В случае подписания контракта студентам обещают вместо отчисления предоставить академический отпуск, списание всех "хвостов", а также полгода на отдых, предусматривающий лечение, после завершения контракта. Это создает возможности для дополнительного давления на студентов", — рассказали о ситуации в России в Центре противодействия дезинформации.

Также в Центре подчеркнули, что облавы, принудительные задержания призывников, склонение к подписанию контракта под угрозой исключения из вузов – все эти меры свидетельствуют о катастрофическом положении россиян на захватнической войне против Украины.

Напомним, в России, как писал портал "Комментарии", пытаются набрать как можно больше молодых людей на срочную службу, а затем давлением и угрозами заставить их подписывать контракты с Минобороны РФ и пойти на войну против Украины в статусе контрактников.

При этом, по официальной версии российских властей, солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют.



