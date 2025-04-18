Главная проблема России в войне против Украины: какое поручение дал Путин

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Кречмаровская Наталия
Российскому диктатору Владимиру Путину, очевидно, не хватает военных для продолжения войны в Украине. Несмотря на большие выплаты, россияне, вероятно, не очень охотно идут воевать. Ведь на поле сражения с российской стороны появляются военные из Северной Кореи и Китая. Угроза пойти воевать нависла и над студентами в РФ.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в российских вузах стали принуждать студентов, которым грозит отчисление, подписывать контракт с Минобороны. Отмечается, что вузы Свердловской области даже не скрывают, что это меры по выполнению "поручения" Путина по набору контрактников.
Также в Центре подчеркнули, что облавы, принудительные задержания призывников, склонение к подписанию контракта под угрозой исключения из вузов – все эти меры свидетельствуют о катастрофическом положении россиян на захватнической войне против Украины.
Напомним, в России, как писал портал "Комментарии", пытаются набрать как можно больше молодых людей на срочную службу, а затем давлением и угрозами заставить их подписывать контракты с Минобороны РФ и пойти на войну против Украины в статусе контрактников.
При этом, по официальной версии российских властей, солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют.
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