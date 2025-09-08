Главная пропагандистка Путина шокировала заявлением о своем страшном заболевании: детали

Одна из ведущих кремлевских пропагандисток и руководительница российской государственной телекомпании Russia Today Маргарита Симоньян сообщила о своем тяжелом заболевании, нуждающемся в операции. Она рассказала об этом 7 сентября 2025 во время эфира на телеканале Владимира Соловьева, обнаружив при этом орден от патриарха РПЦ Кирилла, отмечает издание Astra.

Маргарита Симоньян. Фото: 24 Канал

Симоньян поделилась, что на прошлой неделе ей диагностировали "страшную болезнь", но не назвала конкретного заболевания.

"Завтра у меня операция, и я прихожу, потому что патриарх сказал, что я воин. Я пришла поддержать матерей, жен, сестер и дочерей, которые ждут своих родных с фронта", — сказала она.

Напомним, что ранее Симоньян, когда ее муж, телевизионный пропагандист Тегран Кеосаян, пережил клиническую смерть и впал в кому, заявляла, что готова присоединиться к оккупационным силам России, потому что "не может больше жить". Однако позже она отказалась от этой идеи

Симоньян остается одной из самых одиозных фигур российской пропаганды, активно распространяя нарративы Кремля и оправдывая российскую агрессию. Ее заявления и действия неоднократно подвергались критике, и она стала символом использования медиа для политического давления и манипуляций на международной арене.

В апреле 2024 года Служба безопасности Украины заочно выдвинула подозрение Симоньяну, активно распространяющему кремлевские нарративы и призвавшему к убийству украинских детей.

