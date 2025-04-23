Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Путинистка и украинофобка Маргарита Симоньян, муж которой — армянско-российский режиссер Тигран Кеосаян — находится в коме, появилась на шоу путиниста Бориса Корчевникова и объявила о намерении уехать на фронт в Украину.

Примечательно, что лживая пропагандистка соврала даже в этой ситуации. Ведь она обещала отправиться убивать украинцев только в том случае, если ее муж Кеосаян впадет в кому. Режиссер действительно в коме, но Симоньян вместо обещанного фронта ходит по телестудиям и устраивает эмоциональные выступления, пытаясь вызвать жалость у зрителей.

По словам Симоньян, будь она рядом с мужем в критический момент, трагедии удалось бы избежать. Она отметила: тогда она решила, что если ситуация подтвердится как запятая, она отправится на войну, ведь не может больше жить.

"Детей поднимут сестры. Мне будет легче — меня там грохнут на другой день, и прекрасно все. Лечу встречаться с Господом, это же прекрасно. Но так легко не получится, сказал мне Господь, потому что случившаяся ситуация с детьми очень тяжелая, о которой я не могу говорить", – оправдывается Симоньян.

Пропагандистка также рассказала, как ухаживает за своим мужем в коме. Она описала, как целует ему ноги и верит, что он отвечает. "Тигран не говорит, но он мне отвечает. Я ему говорю:

"Пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Он мне отвечает, мы с ним общаемся... Я ему ножки поцелую, а он пальчики на ногах сгибает", – рыдает Симоньян.

Фрагмент этого интервью опубликовал у себя на странице журналист Дмитрий Гордон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчина пропагандистки Симоньян в коме . Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти и врачи не исключают возможности летального исхода.

Кеосаян остается в тяжелом состоянии после госпитализации, состоявшейся 27 декабря 2024 года. Согласно информации, предоставленной радиоведущим Никитой Небылицким, с тех пор режиссер так и не пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Известно, что впервые серьезные проблемы со здоровьем Кеосаяна возникли еще в 2008 году, когда ему понадобилась срочная операция. С тех пор режиссеру установили семь стентов, а также он перенес два инфаркта – в 2008 и 2010 годах.



