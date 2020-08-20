Главный критик Путина в России попал в реанимацию

Сегодня во время перелета из Томска в Москву резко ухудшилось состояние лидера российской оппозиции и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Пилоты экстренно посадили лайнер в аэропорту Омска, о чем передает "РБК", ссылаясь на твит его пресс-секретаря Киры Ярмыш.

Сейчас политик госпитализирован и подключен к аппарату искусственного дыхания. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Алексей Навальный

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - указано в сообщении.

Таким образом, соратники оппозиционера убеждены, что Алексей Навальный подвергся покушению на свою жизнь.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Напомним, это уже не первый раз, когда известный блогер, проводящий громкие расследования по коррупции высших чиновников России внезапно попадает в больницу. Прошлым летом портал "Комментарии" сообщал, что российские правозащитники заподозрили, что известный блогер Алексей Навальный подвергся отравлению, поскольку с его телом происходили странные аллергические реакции и он также был госпитализирован.



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