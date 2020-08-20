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Главный критик Путина в России попал в реанимацию

Самолет с Алексеем Навальным был экстренно приземлен из-за потери сознания российского оппозиционера

сегодня, 08:53
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня во время перелета из Томска в Москву резко ухудшилось состояние лидера российской оппозиции и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Пилоты экстренно посадили лайнер в аэропорту Омска, о чем передает "РБК", ссылаясь на твит его пресс-секретаря Киры Ярмыш.

Сейчас политик госпитализирован и подключен к аппарату искусственного дыхания. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Главный критик Путина в России попал в реанимацию

Алексей Навальный

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - указано в сообщении.

Таким образом, соратники оппозиционера убеждены, что Алексей Навальный подвергся покушению на свою жизнь.

Напомним, это уже не первый раз, когда известный блогер, проводящий громкие расследования по коррупции высших чиновников России внезапно попадает в больницу. Прошлым летом портал "Комментарии" сообщал, что российские правозащитники заподозрили, что известный блогер Алексей Навальный подвергся отравлению, поскольку с его телом происходили странные аллергические реакции и он также был госпитализирован.


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