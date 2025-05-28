Похоже, что в Москве делают все, чтобы сорвать переговорный процесс. Да, главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев сообщил, что якобы семье главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского угрожают. Мало того он даже сразу нашел виновных, потому что, по словам сумасшедшего Соловьева, это дело рук украинских нацистов. Его заявление распространяют российские пропагандистские СМИ.

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

"Дело в том, что в последние дни семьи Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных на самом деле каких-то самокатов". способ",- пожаловался Соловьев.

Сам Мединский эти истории не комментировал.

Напомним, что после того, как терпение Трампа лопнуло, россияне не перебой начали звать Украину на переговоры в Турцию. Так сначала соответствующее заявление сделал сам Мединский, который сказал , что РФ предложила Украине встретиться, чтобы обменяться меморандумами. Вероятно, он сделал такое заявление после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил, что россияне затягивают переговорный процесс.

"РФ предложила Украине дату и место переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию. Украинская сторона "пошла совещаться"",- заявил Мединский.

А потом еще одно обращение записал сам Лавров. РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые объяснения во время второго раунда возобновленных прямых переговоров, Лавров.

