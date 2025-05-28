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Лиля Воробьева
Похоже, что в Москве делают все, чтобы сорвать переговорный процесс. Да, главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев сообщил, что якобы семье главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского угрожают. Мало того он даже сразу нашел виновных, потому что, по словам сумасшедшего Соловьева, это дело рук украинских нацистов. Его заявление распространяют российские пропагандистские СМИ.
Владимир Мединский (фото из открытых источников)
Сам Мединский эти истории не комментировал.
Напомним, что после того, как терпение Трампа лопнуло, россияне не перебой начали звать Украину на переговоры в Турцию. Так сначала соответствующее заявление сделал сам Мединский, который сказал , что РФ предложила Украине встретиться, чтобы обменяться меморандумами. Вероятно, он сделал такое заявление после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил, что россияне затягивают переговорный процесс.
А потом еще одно обращение записал сам Лавров. РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
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