Российский президент Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан планируют подписать договор о всеобъемлющем партнерстве, определяющим отношения между странами на следующие два десятилетия. Как сообщает издание Middle East Eye , документ не предусматривает признание оккупированного Крыма российским или легитимизации других захваченных территорий Украины.

ВВладимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан (фото из открытых источников)

Один из ключевых пунктов договора касается уважения к территориальной целостности, что важно для Ирана из-за его спора с Объединенными Арабскими Эмиратами относительно трех островов в Персидском заливе, которые Тегеран контролирует с 1971 года.

Соглашение состоит из 47 статей, охватывающих такие сферы как технологии, кибербезопасность, мирная ядерная энергетика, борьба с терроризмом и организованной преступностью, экология, противодействие отмыванию денег и т.д. Также предусмотрено сотрудничество в оборонной сфере, включая обучение военных специалистов и совместные инициативы, хотя детали этих проектов еще нуждаются в дополнительных согласованиях, сообщил источник в иранском правительстве.

Отдельный пункт соглашения запрещает сторонам поддерживать агрессивные действия друг против друга или разрешать использовать свою территорию для атак на другую сторону.

Россия и Иран договорились совместно противодействовать "незаконным экстерриториальным санкциям", в частности, вторичным санкциям США, и поддерживать друг друга на международных площадках. В то же время, иранские эксперты указывают на возможные трудности реализации этого пункта, если Совет Безопасности ООН, членом которого является Россия, возобновит санкции против Ирана. Это может произойти в случае, если европейские страны решат вернуть ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПИ) до октября 2025 года, когда истекает срок действия одного из его положений.

Как сообщил чиновник из правительства Ирана, работа над договором завершилась после 20-30 раундов переговоров, которые длились в течение четырех-пяти лет. Окончательное утверждение документа требует одобрения парламента Ирана.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина анонсировали подписание договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Ираном. Ожидается, что подписание этого соглашения состоится во время визита в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана. 17 января планируется проведение переговоров Пезешкиана с российским президентом Владимиром Путиным.