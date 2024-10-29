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Глобальный юг отказал РФ в поддержке: на что надеялся Кремль

Страны Глобального юга отказали России в абсолютной поддержке

сегодня, 20:48
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Марьян Ощановский

Прошедший в российской Казани саммит БРИКС — это очень слабенькая история для России, хотя и мероприятие посетило немало влиятельных политиков мирового уровня, заявил политолог Игорь Рейтерович.

Глобальный юг отказал РФ в поддержке: на что надеялся Кремль

Саммит БРИКС разочаровал Россию. Фото из открытых источников

Политолог отметил, что финальное коммюнике саммита БРИКС не содержит положений, на которые надеялась РФ. В частности, в итоговом заявлении нет положений о поддержке России в контексте войны с Украиной и замене БРИКСом существующего экономически-политического мирового порядка.

"На БРИКС обращают внимание, поскольку в организацию входят страны, население которых составляет чуть ли не половину населения всего мира. Однако для России этот саммит точно не стал прорывным. Кремль надеялся на дальнейшую трансформацию БРИКС из экономического в политико-военный союз. Владимир Путин рассчитывал, что на саммите прозвучат серьезные политические заявления. Вместо этого прозвучали очень сдержанные заявления. Наиболее показательно финальное коммюнике, в котором даже упомянули устав ООН и необходимость признавать территориальную целостность государств", — рассказал Игорь Рейтерович.

Кроме того, отметил он, участники саммита БРИКС почти не уделили внимание китайско-бразильскому мирному плану завершения войны в Украине.

"Си Цзиньпин в очередной раз заявил о необходимости прекращения войны по линии разграничения, несмотря на то, что часть Курской области находится под контролем ВСУ. А Александр Лукашенко вообще апеллировал к российской верхушке, мол, кто-то хочет лишить Беларусь суверенитета, но этого не произойдет, поскольку белорусы будут воевать за свою страну", — добавил политолог.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KxocP4TIDoc&t=545s
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