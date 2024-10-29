Глобальный юг отказал РФ в поддержке: на что надеялся Кремль

Прошедший в российской Казани саммит БРИКС — это очень слабенькая история для России, хотя и мероприятие посетило немало влиятельных политиков мирового уровня, заявил политолог Игорь Рейтерович.

Саммит БРИКС разочаровал Россию. Фото из открытых источников

Политолог отметил, что финальное коммюнике саммита БРИКС не содержит положений, на которые надеялась РФ. В частности, в итоговом заявлении нет положений о поддержке России в контексте войны с Украиной и замене БРИКСом существующего экономически-политического мирового порядка.

"На БРИКС обращают внимание, поскольку в организацию входят страны, население которых составляет чуть ли не половину населения всего мира. Однако для России этот саммит точно не стал прорывным. Кремль надеялся на дальнейшую трансформацию БРИКС из экономического в политико-военный союз. Владимир Путин рассчитывал, что на саммите прозвучат серьезные политические заявления. Вместо этого прозвучали очень сдержанные заявления. Наиболее показательно финальное коммюнике, в котором даже упомянули устав ООН и необходимость признавать территориальную целостность государств", — рассказал Игорь Рейтерович.

Кроме того, отметил он, участники саммита БРИКС почти не уделили внимание китайско-бразильскому мирному плану завершения войны в Украине.

"Си Цзиньпин в очередной раз заявил о необходимости прекращения войны по линии разграничения, несмотря на то, что часть Курской области находится под контролем ВСУ. А Александр Лукашенко вообще апеллировал к российской верхушке, мол, кто-то хочет лишить Беларусь суверенитета, но этого не произойдет, поскольку белорусы будут воевать за свою страну", — добавил политолог.