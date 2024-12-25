Голодные россияне подрались за продовольствие в большом городе РФ (ВИДЕО)

В предновогодние дни в Таганроге образовались гигантские уличные очереди за рыбой с привычными советскими драками и криками "вас здесь не стояло!". Соответствующее видео появилось в

Драка в Таганроге (фото из открытых источников)

Город у моря. Очередь за "дефицитной" рыбой.

Люди, мечтавшие возвратиться в СССР, получили его в действительности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России Ленина и Екатерину II нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В российском городе Ирбит Свердловской области местные власти решили впитать памятники Ленину и Екатерине II в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Жители в шоке по такому замыслу, в соцсетях разразилась волна критики. Администрация же говорит, что организаторы никого не хотели обидеть переодеванием памятников, целью было только создание новогоднего настроения. "Раздеть" назад обещают после праздников.

Также "Комментарии" писали о том, что в России детей заставили рисовать кровавого тирана. В Жовтневом райкоме партии КПРФ в Иркутске России отметили 145-ю годовщину со дня рождения Сталина. Школьники, принимавшие участие в мероприятии, прочли стихи о руководителе Советского Союза и представили его собственноручно написанные портреты.

По его словам, для конкурса ребята подготовили около 40 рисунков. Мероприятие организовало общество "Наш Сталин", задачами которого на его официальных страницах указаны "распространение достоверных и правдивых знаний о Сталине и его эпохе", "сбор и хранение сочинений Сталина", "участие в патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения иркутян" и другие.

Также учительницу в России обвинили в "пропаганде квадробинга" из-за задачи по рассказу Тургенева "Мума". В лицее "Авиатика" города Лобня в Подмосковье России учительница литературы попросила пятиклассников написать произведение от имени собаки Муму. Задача звучала так: "Представь себя дома Муму. Расскажи, как проходит твой день, что и как ты обычно делаешь. Как относишься к своему хозяину, что тебе нравится, что не нравится, чего боишься, о чем мечтаешь".



