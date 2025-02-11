logo

BTC/USD

95803.26

ETH/USD

2602.97

LTC/USD

117.34

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Госдума приняла новый безумный закон: что хочет запретить Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Госдума приняла новый безумный закон: что хочет запретить Кремль

Ограничения коснутся бизнеса, использующего в рекламе неправильные слова.

11 февраля 2025, 22:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование иностранных слов в публичном пространстве. Об этом сообщает The Moscow Times.

Госдума приняла новый безумный закон: что хочет запретить Кремль

Российская Дума (фото из открытых источников)

Согласно документу, ограничения будут касаться рекламы, средств массовой информации, сферы услуг, торговли и строительства. В частности, запрещено использовать иностранные слова в вывесках, наклейках, названиях жилых комплексов и населенных пунктов.

"Магазины больше не смогут оформлять витрины, используя надписи coffee (кофе), sale (распродажа), open (открыто) и т.д.", – отмечает издание.

В то же время в законе предусмотрены некоторые исключения. Да, предприниматели смогут дублировать информацию на иностранных языках, но только в виде точного перевода с русского. Кроме того, закон не будет распространяться на уже существующие названия.

Как объяснили инициаторы, целью этого решения является "защита" русского языка от "англицизмов". В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в России наблюдается "агрессивное активное использование" иностранных слов в коммерческой сфере, что якобы противоречит политике Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у России просят лучше молиться за жизнь и здоровье Путина . Патриарх Кирилл распорядился лучше молиться о Путине. Потому что российские оккупанты с "крестами от Путина" продолжают погибать в Украине. А сам Путин якобы пережил покушение на свою жизнь. Но на самом деле Кирилл просто переживает за свою "должность" Об этом сообщил высокопоставленный источник в церкви.

"Поступило распоряжение лично от патриарха — усилить молитвы за Владимира Владимировича. Мы это сделали. Уже скоро, уверен, будет хороший эффект", — рассказал один из близких соратников главы РПЦ.

В Кремле такие действия церкви приветствуют. Но считают, что они связаны не с угрозой покушения на Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости