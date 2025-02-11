Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование иностранных слов в публичном пространстве. Об этом сообщает The Moscow Times.

Российская Дума (фото из открытых источников)

Согласно документу, ограничения будут касаться рекламы, средств массовой информации, сферы услуг, торговли и строительства. В частности, запрещено использовать иностранные слова в вывесках, наклейках, названиях жилых комплексов и населенных пунктов.

"Магазины больше не смогут оформлять витрины, используя надписи coffee (кофе), sale (распродажа), open (открыто) и т.д.", – отмечает издание.

В то же время в законе предусмотрены некоторые исключения. Да, предприниматели смогут дублировать информацию на иностранных языках, но только в виде точного перевода с русского. Кроме того, закон не будет распространяться на уже существующие названия.

Как объяснили инициаторы, целью этого решения является "защита" русского языка от "англицизмов". В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в России наблюдается "агрессивное активное использование" иностранных слов в коммерческой сфере, что якобы противоречит политике Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у России просят лучше молиться за жизнь и здоровье Путина . Патриарх Кирилл распорядился лучше молиться о Путине. Потому что российские оккупанты с "крестами от Путина" продолжают погибать в Украине. А сам Путин якобы пережил покушение на свою жизнь. Но на самом деле Кирилл просто переживает за свою "должность" Об этом сообщил высокопоставленный источник в церкви.

"Поступило распоряжение лично от патриарха — усилить молитвы за Владимира Владимировича. Мы это сделали. Уже скоро, уверен, будет хороший эффект", — рассказал один из близких соратников главы РПЦ.



В Кремле такие действия церкви приветствуют. Но считают, что они связаны не с угрозой покушения на Путина.