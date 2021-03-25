Госдума РФ разрешила Путину претендовать еще на два президентских срока: что это значит

Госдума РФ приняла закон, позволяющий Владимир Путину претендовать еще на два президентских срока. О чём говорит это решение? Будет ли Путин вновь баллотироваться?

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко напоминает, что летом 2020 года в России прошло голосование по поправкам в Конституцию, сутью которых было "обнуление" президентских сроков Путина.

"Ранее по российской Конституции нельзя было избираться на пост президента РФ два срока подряд. И чтобы дать возможность Путину остаться при власти дальше, вынесли на "всенародное голосование" соответствующие конституционные изменения. Так что правовая возможность для очередного баллотирования Путина на президентский пост появилась еще в прошлом году. А теперь это решили закрепить еще и в конкретном законодательном акте. Как у классика – если звезды зажигают, значит это кому-то нужно. И раз приняли поправки в Конституцию, а теперь еще и закон – понятно, кому. Всё делалось под Путина и для Путина", — поясняет Владимир Фесенко.

По его мнению, учитывая, что президентские выборы в РФ намечены на 2024 год, нужно было послать соответствующий сигнал обществу и элитам.

"В прошлом году, когда только обсуждались поправки в Конституцию, началась грызня в окружении Путина между разными группами. С прицелом на "трон". И это серьезно озаботило Путина и часть его окружения, — отмечает Владимир Фесенко. — В итоге решили, что нет другого выхода, кроме как оставить Путина при власти. Мол, надо всем показать, что он будет править еще как минимум до 2036 года. Показать, что Путин — вечный. План есть. А будет ли он приведен в действие, зависит от того, что будет с РФ и Путины в том же 2024 году".

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай также не считает решение Госдумы сенсацией, отмечая, что об обнулении президентских сроков Путина говорят уже давно.

"Получив возможность баллотироваться еще на два срока (то есть еще на 12 лет), Путин показал, что не является более "хромой уткой" и потенциально может оставаться у власти добрых 15 лет. Следовательно, и политика России на протяжении этих лет существенно меняться не будет. В том числе и по больным для Украины темам — по Донбассу, Крыму и так далее, — прогнозирует Валентин Гайдай. – Впрочем, не факт, что Путин будет оставаться президентом такое длительное время. Вполне вероятно, что к концу его нынешнего срока он определится с приемником".

Но одно лишь приемника мало, считает эксперт УИП.

"Для того, чтобы сохранить текущую политику и строй, Путину необходимо перезагрузить всю политическую систему России, привести во власть новую генерацию политиков. Иначе это чревато повторением пост-брежневских времен — когда уходит многолетний лидер, а властная вертикаль напоминает дом престарелых. Поэтому, очевидно, если руководство России не хочет такого повторения событий, приемника следует поискать не только для Путина, но и для Шойгу, Лаврова и других", — резюмирует Валентин Гайдай.

Напомним, бывший разведчик КГБ СССР и сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец рассказал о том, чем для главы Кремля закончится нынешнее противостояние с США и президентом Джо Байденом.

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